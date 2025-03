Atri, sportelli su dipendenze comportamentali e sindrome feto alcolica

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:A partire da lunedì 17 marzo, nella biblioteca comunale di Atri in corso Elio Adriano, saranno attivi due servizi per la salute e la prevenzione a cura della Uoc Servizio dipendenze patologiche: uno sportello di ascolto per le dipendenze comportamentali e un info-point dedicato alla sindrome feto alcolica – Lo sportello di ascolto si configura come uno spazio sicuro dove le persone potranno esprimere liberamente i propri pensieri e sentimenti riguardo a problematiche legate al gioco d’azzardo, all’uso intensivo di internet e dei videogiochi – precisa il comunicato. Il servizio offrirà supporto emotivo e consulenza, indirizzando gli utenti verso risorse adeguate per affrontare le difficoltà legate alle dipendenze comportamentali – precisa la nota online. Lo sportello di ascolto sarà aperto tutti i lunedì dalle 8,30 alle 11,30. L’info-point è invece pensato per sensibilizzare e informare le donne in età fertile e in gravidanza sui rischi derivanti dall’esposizione prenatale all’alcol e sulla sindrome feto alcolica – Questo servizio fornirà informazioni e supporto per prevenire i danni causati dal consumo di alcol durante questo periodo importante nella vita di una donna – si legge sul sito web ufficiale. L’info-point sarà aperto ogni lunedì dalle 11,30 alle 12,30. Un altro sportello di ascolto è già attivo nel distretto socio sanitario di Tortoreto da dicembre scorso tutti i lunedì dalle 8,30 alle 13,30. LOCANDINA SPORTELLO DI ASCOLTO LOCANDINA INFO-POINT SINDROME FETO ALCOLICA Ufficio stampa ASL TERAMO 14.3.2025

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it