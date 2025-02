Atri, studenti e docenti Erasmus in visita alla scuola in ospedale

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:Ieri la scuola in ospedale del “San Liberatore” di Atri è stata visitata da una delegazione ufficiale di studenti e docenti Erasmus dalla città di Craiova in Romania – La delegazione è stata invitata dall’istituto comprensivo di Atri, guidato dalla dirigente Nadia Graziani e dalla referente Erasmus la docente Giuliana Di Pasquale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La delegazione rumena aveva espresso, ancor prima di arrivare ad Atri e in Italia, la volontà di visitare la scuola in ospedale, non prevista nel loro sistema scolastico – recita il testo pubblicato online. La scuola in ospedale è presente sia in Atri che Teramo da oltre 20 anni ed è un tangibile connubio di eccellenze tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ad attendere la delegazione c’erano i docenti Danilo Del Nibletto e Cristiana Ierace, il direttore sanitario del “San Liberatore” di Marino Iommarini, il responsabile della Uosd Centro di Riferimento Regionale di Fibrosi Cistica Pietro Ripani e la responsabile della Uosd di Pediatria Silvia di Battista con la coordinatrice infermieristica Maria Di Sabatino e il personale sanitario in servizio – recita il testo pubblicato online. La delegazione rumena ripartirà nel fine settimana per Craiova dopo aver svolto altre visite ed attività nel territorio – riporta testualmente l’articolo online. Ufficio stampa ASL TERAMO 19.2.2025

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it