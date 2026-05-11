Atri, successo di partecipazione al convegno “Cardio Atri 2026” su aggiornamenti clinici e gestione del paziente cardilogico

Si è concluso con grande successo il convegno “Cardio Atri 2026”, svoltosi presso il Teatro Comunale di Atri lo scorso sabato. L’evento, incentrato sugli aggiornamenti clinici, l’innovazione e la gestione del paziente cardiologico, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore, confermandosi come un punto di riferimento per la formazione medica continua e il confronto multidisciplinare.

La giornata ha ospitato esperti di alto profilo che hanno affrontato tematiche cruciali per la sanità moderna. Dopo i saluti istituzionali, la dottoressa Sonia Delle Monache, Responsabile della Cardiologia di Atri, insieme a Lia Ginaldi, ha trattato l’importanza della medicina di genere. Sono seguiti interventi sull’analisi del PFO a cura di Carlo Corbacelli e Franco De Remigis, e sull’attività fisica adattata nelle malattie croniche da parte di Adamo Ripani e Marco Nulli. Inoltre, è stata dedicata particolare attenzione alla nutrizione con Lisa Narcisi e l’intermezzo musicale “La musica del cuore” di Giovanna Monesi.

Il Presidente di Enbital, Paolo Provino, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’evento, sottolineando l’importanza di mettere al centro sia l’eccellenza scientifica che i bisogni reali del paziente. La manifestazione, patrocinata dalla ASL di Teramo e dalla Città di Atri, è stata resa possibile grazie al supporto di Enbital ECM, TNV Europe, F.I.LA.P. e UGL.

I risultati di “Cardio Atri 2026” confermano la vocazione del territorio come polo d’eccellenza per la divulgazione scientifica, proiettando la cardiologia locale verso le nuove sfide della prevenzione e della cura personalizzata. Una giornata intensa e ricca di spunti per la comunità medica e per i pazienti.