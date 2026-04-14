Attacco hacker a Booking: rischio prenotazioni rubate

È in corso un attacco informatico ai danni di utenti Booking, con prenotazioni rubate e rischio di truffe di massa. La notizia è molto ricercata online e in cima ai top trend sui motori di ricerca. Gli hacker hanno trafugato informazioni personali e prenotazioni dei clienti, mettendo a rischio la sicurezza dei dati sensibili. Gli esperti consigliano la massima attenzione e prudenza nell’utilizzo della piattaforma. Per ulteriori approfondimenti su questo tema in tendenza, si consiglia di consultare fonti affidabili online.