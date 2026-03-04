Attacco sottomarino nave iraniana al largo Sri Lanka

Il tema dello Sri Lanka è al centro dell’attenzione in queste ore, con notizie che parlano di un presunto attacco sommergibile a una nave iraniana al largo delle sue coste. Secondo fonti, almeno 101 persone risultano disperse a seguito dell’incidente.

Le autorità dello Sri Lanka sono intervenute prontamente per soccorrere 32 marinai gravemente feriti provenienti dalla nave iraniana affondata. Inoltre, sono state dispiegate navi e aerei della marina dello Sri Lanka per fornire assistenza alla nave da guerra iraniana in difficoltà.

La notizia ha rapidamente suscitato grande interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli sull’accaduto, è possibile approfondire online per essere costantemente aggiornati sullo sviluppo della situazione.