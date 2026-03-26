Attesa fase di maltempo a partire dalle prossime ore a causa dell’arrivo di un nucleo di aria fredda di origine artica che favorirà un peggioramento di stampo invernale su gran parte delle nostre regioni

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore diminuzione a causa dell’arrivo di un nucleo di aria fredda di origine artica che, in queste ultime ore, ha raggiunto le regioni settentrionali ed ha favorito la formazione e l’approfondimento di un minimo depressionario sull’alto Adriatico, in spostamento, nelle prossime ore, verso le nostre regioni centrali – precisa il comunicato. L’approfondimento del minimo depressionario ha favorito un deciso rinforzo dei venti di Libeccio sulle nostre regioni centro-meridionali, con Garbino impetuoso sul versante adriatico e temperature che sono sensibilmente ma temporaneamente aumentate, in attesa dell’ingresso dell’aria fredda che determinerà una generale e sensibile diminuzione delle temperature su gran parte delle nostre regioni e venti che tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali con raffiche localmente superiori ai 70-100 Km/h, specie sui settori adriatici delle Marche, della nostra regione e del Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’arrivo dei venti settentrionali determinerà anche ad una sensibile diminuzione delle temperature, con valori che si porteranno ben al disotto delle medie stagionali e porteranno ad un progressivo abbassamento della quota neve intorno ai 500-700 metri, ma localmente anche a quote più basse, specie in caso di forti precipitazioni e, soprattutto, a carattere granulare (graupeln, gragnola, neve tonda). Possibili temporali di moderata intensità, accompagnati da forti raffiche di vento e da locali grandinate, attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il minimo depressionario si sposterà lentamente verso le regioni meridionali entro la giornata di sabato e, di conseguenza, forti venti settentrionali e precipitazioni diffuse continueranno ad interessare le Marche, l’Abruzzo e il Molise, con copiose nevicate sui rilievi appenninici almeno fino al pomeriggio di sabato, mentre per domenica sembra probabile un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche anche se non sono da escludere residui annuvolamenti sulle regioni adriatiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con schiarite sul settore adriatico, in particolare nel Pescarese e nel Chietino al mattino, mentre nubi più compatte interesseranno la Marsica, l’Aquilano, l’Alto Sangro e la Valle Peligna, con rovesci sparsi, nevosi al disopra dei 1200-1300 metri ma con quota neve in rapido calo nella seconda metà della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Forti venti di Libeccio sulle zone interne e montuose, Garbino sul versante adriatico con raffiche localmente superiori ai 100-120 Km/h sulle zone montuose, 70-80 km/h sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – Rovesci sparsi, al mattino, probabili anche nel Teramano, tuttavia la tendenza è verso un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, ad iniziare dall’Alto Aquilano e dal Teramano con precipitazioni in intensificazione, localmente temporalesche di moderata intensità, accompagnate da un progressivo rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali – aggiunge la nota pubblicata. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio sono attesi forti venti di Maestrale e di Tramontana con forti raffiche sulle zone collinari e costiere, localmente superiori ai 70-100 Km/h, attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi, saranno possibili manifestazioni temporalesche con rovesci di grandine o di neve tonda (graupeln, gragnola) fino a bassa quota, mentre le nevicate tenderanno ad intensificarsi sui rilievi appenninici e la quota neve scenderà progressivamente al disotto dei 1000 metri, scendendo localmente intorno ai 500-600 metri, con probabili nevicate anche sul nostro capoluogo, tuttavia un ulteriore calo della quota neve sembra possibile in serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di venerdì con elevata probabilità di nevicate a quote collinari, mentre forti piogge continueranno ad interessare le aree costiere per gran parte della giornata di venerdì.Temperature: In temporaneo brusco aumento in mattinata, specie nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, in generale e sensibile diminuzione tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio-sera, con valori che si porteranno ben al disotto delle medie stagionali.Venti: Moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali al mattino con Garbino impetuoso sul versante adriatico e raffiche localmente superiori ai 100-120 km/h sulle zone montuose, 70-80 Km/h sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti in rotazione dai quadranti settentrionali nel pomeriggio-sera con raffiche localmente superiori ai 70-100 Km/h, specie sulle zone collinari e costiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Poco mosso al mattino, specie sottocosta, tuttavia nel corso della giornata è previsto un deciso aumento del moto ondoso con mareggiate, attenzione!Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org