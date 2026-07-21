Attesa fase di maltempo nel corso della giornata, in particolare nel pomeriggio-sera e in nottata, specie su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise con elevata probabilità di temporali di notevole intensità. Temperature in generale diminuzione da stasera-notte

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Le regioni centro-meridionali continuano ad essere interessate da un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana che determina condizioni di tempo stabile e favorisce temperature molto elevate con valori massimi ben al disopra delle medie stagionali, mentre le regioni settentrionali continuano ed essere interessate dall’ingresso di masse d’aria umida di origine atlantica che, in questi ultimi giorni, hanno provocato lo sviluppo di forti temporali con episodi di marcato maltempo, raffiche di vento e grandine anche di grosse dimensioni – precisa la nota online. A partire dalle prossime ore, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, il promontorio di alta pressione di matrice nord-africana tenderà gradualmente ad attenuarsi anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sul versante adriatico, dove giungeranno masse d’aria fresca di origine atlantica che porteranno allo sviluppo di estese ed intense aree temporalesche che, dalla Romagna e dall’Appennino settentrionale, tenderanno ad estendersi verso le Marche, la nostra regione e, entro la nottata, verso il Molise e la Puglia – si legge sul sito web ufficiale. A causa dell’elevata energia potenziale (temperature e tassi di umidità molto elevati) presente da diversi giorni sulle nostre regioni centrali a causa della persistenza dell’alta pressione sulla nostra penisola, potrebbero formarsi sistemi temporaleschi estesi ed intensi, capaci di favorire episodi di maltempo: non sono da escludere nubifragi, forti raffiche di vento e grandine di medie e grandi dimensioni – precisa il comunicato. Le zone a rischio fenomeni violenti saranno soprattutto le Marche e, localmente, la nostra regione, in particolare dal pomeriggio-sera e nel corso della nottata: gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici indicano la possibilità di due passaggi temporaleschi, il primo nel pomeriggio e il secondo, più intenso, in tarda serata-nottata, accompagnato da un deciso rinforzo dei venti e con temperature in generale diminuzione – Il caldo e l’afa verranno dunque spazzati via da questa fase di maltempo che, tuttavia, potrebbe dar luogo a fenomeni temporaleschi particolarmente severi – aggiunge la nota pubblicata. Nella giornata di giovedì assisteremo al transito di un nuovo impulso di aria fresca che scivolerà verso le regioni adriatiche e determinerà una nuova fase di tempo instabile con elevata probabilità di rovesci e temporali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso ma con nuvolosità in graduale aumento dalla tarda mattinata ad iniziare dalle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici e sul settore occidentale con elevata probabilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone pedemontane e collinari ma in probabile sconfinamento fin verso le aree costiere – Non si escludono fenomeni di moderata intensità accompagnati da raffiche di vento e possibili grandinate, anche se poi saranno possibili schiarite nella prima parte della serata, mentre un nuovo probabile peggioramento si manifesterà entro la tarda serata e in nottata con probabili forti temporali accompagnati da violente raffiche di vento e possibili grandinate e frequente attività elettrica, attenzione – si apprende dalla nota stampa. I temporali più intensi saranno più probabili nel Teramano e nel Pescarese, in particolare sulle zone pedemontane, collinari e costiere, tuttavia il peggioramento si estenderà anche verso le restanti zone del Chietino in tarda serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di una previsione molto complessa che potrebbe subire modifiche soprattutto nella tempistica e nella localizzazione dei fenomeni violenti previsti: a tal proposito si consiglia di seguire tutti gli aggiornamenti che verranno pubblicati nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Stazionarie al mattino e nel pomeriggio ma da stasera-notte è prevista una generale diminuzione, anche sensibile sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Venti: Occidentali sulle zone interne, orientali lungo la fascia costiera ma bisognerà prestare attenzione a possibili violente raffiche di vento attese soprattutto durante i temporali, specie nel tardo pomeriggio-sera e in nottata, in particolare nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in deciso aumento in serata-nottata: a tal proposito si sconsiglia vivamente di uscire in mare con piccole imbarcazioni.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org