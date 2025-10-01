Attesa fase di maltempo nelle prossime ore a causa dell’arrivo di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale che favoriranno anche un generale calo delle temperature e il ritorno della neve sui rilievi appenninici

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione proveniente dall’Europa centro-orientale che, nelle prossime ore, scivolerà dalle regioni settentrionali verso il settore adriatico e sarà accompagnata da un rinforzo dei venti di Grecale che determineranno un deciso aumento del moto ondoso e un generale calo delle temperature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono attese anche precipitazioni di moderata intensità, anche temporalesche, ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise nelle prossime ore, in temporanea attenuazione in serata, specie lungo la fascia costiera e collinare, tuttavia nella giornata di giovedì continueranno a giungere masse d’aria fredda dall’Europa orientale che manterranno attive condizioni di instabilità e conseguenti precipitazioni sparse sulle zone montuose e sul versante adriatico di Marche, Abruzzo e Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A causa del sensibile calo delle temperature è previsto il ritorno della neve sui nostri rilievi appenninici, probabilmente intorno ai 1500-1700 metri, specie tra stasera-notte e nella giornata di giovedì. Successivamente assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche tra venerdì e sabato, in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che, se confermata, attraverserà le regioni centro-settentrionali nella giornata di domenica, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, dove sono attesi rovesci, anche a carattere temporalesco, nel corso della mattinata, ad iniziare dal Teramano, in estensione verso il Pescarese e il Chietino – recita il testo pubblicato online. Condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con ampie schiarite sulla Marsica e sull’Alto Sangro ma con nuvolosità in aumento nel corso della giornata e possibili precipitazioni sparse – Tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio i rovesci potrebbero risultare anche di forte intensità, specie sul versante adriatico e saranno accompagnati da un deciso rinforzo dei venti di Grecale; in serata e in tarda serata è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni lungo la fascia costiera, tuttavia addensamenti e possibili precipitazioni riguarderanno le zone montuose e pedemontane con nevicate sui rilievi appenninici intorno ai 1700-1900 metri ma con quota neve in calo intorno ai 1500-1700 metri entro la mattinata di giovedì.Temperature: In generale diminuzione, anche sensibile dal pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Inizialmente deboli di direzione variabile ma nel corso della giornata, a partire dalla tarda mattinata, tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali, rinforzando, specie lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente mosso ma con moto ondoso in deciso aumento dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio con possibili mareggiate, attenzione – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

