Attesa fase di maltempo nelle prossime ore con precipitazioni diffuse sulle Marche e sulla nostra regione con venti di Grecale in rinforzo, temperature in calo e nevicate anche a quote relativamente basse. Miglioramento graduale da venerdì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dalla presenza di una vasta area depressionaria posizionata sui nostri mari occidentali che, a partire dalle prossime ore, tenderà a muoversi lentamente verso le regioni meridionali, favorendo il richiamo di masse d’aria fredda, provenienti dai vicini Balcani, verso le nostre regioni centro-settentrionali adriatiche dove, a causa del progressivo calo delle temperature, assisteremo ad un graduale abbassamento (già in atto) della quota neve intorno ai 600-800 metri, specie sulle Marche e sulla nostra regione, in particolare nel Teramano, nel Pescarese e sull’Alto Aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. I corpi nuvolosi che ruotano attorno al minimo depressionario, in risalita dall’Adriatico centro-meridionale, favoriranno condizioni di maltempo soprattutto sul versante adriatico dove, nelle prossime ore, sono attese precipitazioni diffuse e persistenti, localmente a carattere temporalesco che, alla base dei dati attuali, continueranno a manifestarsi per gran parte della giornata e si attenueranno soltanto a partire dalla giornata di venerdì, in particolare dal pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana, specie nella giornata di sabato, mentre da domenica saranno possibili nuovi annuvolamenti a causa dell’avvicinamento di un sistema nuvoloso di origine atlantica, destinato principalmente al nord sul settore tirrenico – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, localmente di moderata intensità, specie nel Teramano e nel Pescarese al mattino, in estensione verso il Chietino nel corso della giornata – Non si escludono manifestazioni temporalesche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 700-900 metri, anche a quote lievemente inferiori (600-700 metri), sulle zone montuose e pedemontane del Teramano e del Pescarese – Le precipitazioni saranno più probabili ed intense sul versante adriatico, localmente sulla Valle Peligna, mentre i fenomeni saranno meno frequenti nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro dove, tuttavia, entro il pomeriggio-sera, saranno possibili precipitazioni sparse – si apprende dalla nota stampa. Una graduale attenuazione dei fenomeni è prevista nel corso della giornata di venerdì, ad iniziare dal Teramano, in estensione verso le restanti zone entro il pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In diminuzione, specie sul versante adriatico – Venti: Moderati dai quadranti nord-orientali con rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Generalmente mosso o molto mosso con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

