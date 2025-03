Attesa fase di maltempo nelle prossime ore e nella giornata di venerdì ma il tempo instabile proseguirà anche nel fine settimana: attese piogge diffuse sul versante adriatico

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un minimo depressionario in approfondimento sul basso Adriatico e in risalita verso le nostre regioni centrali dove, nelle prossime ore, si intensificheranno le precipitazioni, in particolare sul versante adriatico, dove sono attesi rovesci diffusi, localmente di forte intensità, accompagnati da venti settentrionali in rinforzo e conseguenti mareggiate – si apprende dalla nota stampa. Non si escludono manifestazioni temporalesche che, dall’Adriatico centrale, potrebbero estendersi verso le aree costiere e collinari delle Marche, della nostra regione e sul Molise – Questa nuova fase di maltempo continuerà ad interessare la nostra regione per gran parte della giornata odierna, anche se saranno possibili temporanee schiarite o una temporanea attenuazione dei fenomeni sul versante adriatico nel pomeriggio-sera, ma proseguirà anche nella giornata di venerdì in quanto gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano la persistenza di condizioni di instabilità anche nel fine settimana, a causa dell’arrivo di masse d’aria fredda dai vicini Balcani che favoriranno la formazione di sistemi nuvolosi sull’Adriatico, associati a precipitazioni localmente di moderata intensità. I fenomeni saranno più frequenti sul versante adriatico ma interesseranno anche le aree interne ed appenniniche, dove assumeranno carattere nevoso al disopra dei 1300-1500 metri: previste copiose nevicate sui rilievi appenninici nelle prossime ore, specie sui rilievi che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Per assistere ad un miglioramento delle condizioni atmosferiche dovremo attendere, molto probabilmente, le giornate di martedì e mercoledì della prossima settimana, almeno stando ai dati attuali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con piogge diffuse, più frequenti ed intense nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, nevose sui rilievi appenninici al disopra dei 1300-1500 metri – aggiunge la nota pubblicata. Le precipitazioni interesseranno anche le aree interne, tuttavia sul settore adriatico potrebbero risultare anche di forte intensità e non si escludono manifestazioni temporalesche sull’Adriatico centrale, in estensione verso le aree costiere e collinari – precisa il comunicato. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili schiarite sul versante adriatico, in particolare lungo la fascia costiera e collinare, mentre le precipitazioni continueranno a manifestarsi sulle zone interne e montuose, con nevicate anche di moderata intensità al disopra dei 1300-1400 metri, tuttavia si tratterà di un miglioramento temporaneo in quanto un nuovo peggioramento si manifesterà da stanotte e nel corso della mattinata di venerdì, con precipitazioni che torneranno ad intensificarsi anche sul versante adriatico – Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Molto mosso con moto ondoso in aumento – riporta testualmente l’articolo online. Possibili mareggiate tra oggi e domani.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

