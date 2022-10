Attesa fase di maltempo sulle regioni centro-meridionali con rovesci diffusi e temporali localmente di forte intensità. Tempo in miglioramento da venerdì e nel corso del fine settimana

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola è interessata dal transito di un sistema nuvoloso, originatosi dalla confluenza tra masse d’aria umida di origine atlantica con masse d’aria più calda provenienti dalle regioni nord-africane, che nelle prossime ore attraverserà soprattutto le nostre regioni centro-meridionali, favorendo episodi di maltempo su Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Puglia con annuvolamenti, rovesci diffusi e temporali localmente di forte intensità, più probabili sul versante tirrenico e sulle zone interne delle nostre regioni – precisa la nota online. Un peggioramento che si manifesterà per gran parte della giornata, in attesa di un miglioramento delle condizioni atmosferiche previsto a partire da venerdì, anche se non mancheranno annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni, mentre nel fine settimana assisteremo alla rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, alla base dei dati attali, garantirà tempo stabile almeno fino ai primi giorni della prossima settimana con temperature in graduale aumento, specie nei valori massimi.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, più probabili, al primo mattino, sulle zone interne e nel Teramano – recita il testo pubblicato online. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulle zone montuose e si estenderanno verso il Teramano, il Pescarese, il Chietino e verso il vicino Molise con possibili temporali, localmente di forte intensità, specie sull’Alto Sangro, nel Chietino e sul vicino Molise – si apprende dalla nota stampa. Dal tardo pomeriggio è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Annuvolamenti sono attesi anche nella giornata di venerdì ma non si prevedono fenomeni di rilievo –

Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli orientali al mattino con possibili rinforzi nel Chietino e sulle zone montuose nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in graduale aumento – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

