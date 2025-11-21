Attesa una fase di maltempo a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine nord atlantica sospinta da masse d’aria fredda di origine artica che favoriranno anche un deciso calo termico al centro-nord e nevicate fino a quote relativamente basse

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’arrivo di un’intensa perturbazione di origine nord atlantica, sospinta da masse d’aria fredda di origine artica marittima, che nelle prossime ore entrerà sul Mediterraneo occidentale e sui nostri mari occidentali dalla Valle del Rodano e darà luogo alla formazione e all’approfondimento di un minimo depressionario sulle regioni centrali e una conseguente fase di maltempo che si manifesterà su gran parte delle nostre regioni centrali, in particolare su Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, anche se i fenomeni più intensi riguarderanno l’Umbria, le Marche e la nostra regione, in particolare il Teramano (localmente il Pescarese) e l’Aquilano – La perturbazione favorirà anche un sensibile calo delle temperature nel fine settimana e i valori si porteranno ben al disotto delle medie stagionali e tornerà a cadere la neve sui nostri rilievi appenninici, anche a quote relativamente basse, specie nella mattinata di sabato e tra sabato e domenica, intorno ai 700-800 metri, in calo probabilmente intorno ai 600-700 metri nella giornata di sabato e tra sabato e domenica, specie nel Teramano e nell’Aquilano – Un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel corso della giornata di domenica, a partire dalla tarda mattinata ma si tratterà di una fase temporanea in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, preceduta ed accompagnata da un deciso rinforzo dei venti occidentali a partire dalla giornata di lunedì.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci sparsi, in sconfinamento verso il Chietino nel corso della mattinata – viene evidenziato sul sito web. Possibili ampie schiarite nel Teramano e nel Pescarese ma la tendenza è verso un ulteriore aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, ad iniziare dal settore adriatico, con precipitazioni in intensificazione, localmente a carattere temporalesco – riporta testualmente l’articolo online. In serata e in nottata, inoltre, è previsto un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla Marsica, sull’Alto Sangro, sulla Valle Peligna e nell’Aquilano con precipitazioni in intensificazione, nevose sui rilievi appenninici, inizialmente intorno ai 1500-1700 metri ma con quota neve in calo anche al disotto dei 1000 metri in nottata e nelle prime ore della mattinata di sabato – Tra stanotte e la mattinata di sabato saranno possibili piogge intense, anche a carattere temporalesco, nel Teramano, localmente nel Pescarese e nell’Aquilano con possibili nevicate intorno ai 700 metri, specie nell’Alto Aquilano e sulle zone pedemontane del Teramano: non si escludono rovesci nevosi anche a quote più basse, specie in caso di forti precipitazioni, mentre rovesci di neve granulare, neve tonda (graupeln) potrebbero manifestarsi anche a bassa quota/pianura – Schiarite dalla tarda mattinata di sabato, ad iniziare dal Chietino, dall’Alto Sangro, in estensione verso il Pescarese, l’Aquilano e il Teramano, tuttavia nuovi addensamenti saranno possibili nel pomeriggio-sera nel Teramano e nell’Aquilano, con possibili rovesci sparsi, nevosi localmente anche a quote collinari, in miglioramento nella giornata di domenica – Temperature: In diminuzione, anche sensibile da stasera e nel corso della giornata di sabato – recita il testo pubblicato online. Venti: Inizialmente deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali ma nel corso della nottata e nella giornata di sabato tenderanno a provenire dai quadranti nord-occidentali, rinforzando – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Poco mosso o mosso ma con moto ondoso in deciso aumento entro la serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

