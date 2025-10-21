Atteso il transito di una perturbazione atlantica che favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sul settore tirrenico e sulle zone interne delle nostre regioni centrali

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Un sistema nuvoloso di origine atlantica ha raggiunto la nostra penisola, in particolare le regioni settentrionali ed ha provocato un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche e, nelle prossime ore, la perturbazione si sposterà verso le nostre regioni centrali e porterà ad un deciso aumento dell’instabilità sul settore tirrenico e un peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali, in particolare le zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. La perturbazione sarà accompagnata anche da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che determineranno un graduale aumento delle temperature, specie al centro-sud, mentre nella giornata di mercoledì continueranno a giungere masse d’aria umida di origine atlantica che favoriranno annuvolamenti e rovesci sparsi, specie al centro-nord, in particolare sul versante tirrenico, ma con fenomeni che potrebbero localmente estendersi verso il settore adriatico – Inoltre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano l’arrivo di una nuova intensa perturbazione atlantica tra giovedì e venerdì, preceduta ed accompagnata da un deciso rinforzo dei venti occidentali che interesseranno anche le nostre regioni centrali, ma il peggioramento riguarderà soprattutto le regioni settentrionali, il settore tirrenico e le aree interne delle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso con nuvolosità in ulteriore intensificazione sulle zone interne e montuose dove sono attesi rovesci sparsi, in intensificazione nel corso della giornata, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in particolare sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e, localmente sulla Valle Peligna – viene evidenziato sul sito web. Entro il pomeriggio-sera, inoltre, non si escludono rovesci in sconfinamento verso il settore centro-orientale della nostra regione ma la probabilità di fenomeni sarà meno elevata rispetto alle aree interne dove, entro la serata, potrebbero manifestarsi anche temporali di moderata intensità provenienti dal vicino Lazio – recita il testo pubblicato online. Una graduale ma temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è prevista entro la serata-nottata ma nuovi addensamenti sono attesi nella giornata di mercoledì, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi, in particolare sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Deboli o moderati dai quadranti meridionali; sud-orientali lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale, sud-occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Mare: Poco mosso o mosso con moto ondoso in aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

