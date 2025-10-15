Atteso intenso peggioramento al meridione che coinvolgerà marginalmente anche le nostre regioni centrali, in particolare la nostra regione e il Molise, specie nelle giornate di giovedì e venerdì

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dalla discesa di masse d’aria fredda, dirette principalmente verso i vicini Balcani e verso l’Europa orientale, che vanno a confluire con masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale: il risultato porta allo sviluppo di estesi corpi nuvolosi a prevalente carattere temporalesco che, in queste ultime ore, hanno interessato soprattutto la Sardegna e la Sicilia ma che, nelle prossime ore e nella giornata di giovedì, interesseranno direttamente gran parte delle regioni meridionali, in particolare il settore tirrenico, ma il peggioramento si estenderà anche verso il settore adriatico, coinvolgendo marginalmente anche le nostre regioni centrali, in particolare l’Abruzzo e il Molise dove sono attese precipitazioni localmente di moderata intensità tra giovedì e venerdì. Forti temporali riguarderanno la Campania, la Calabria e la Sicilia, mentre precipitazioni intense ed abbondanti potrebbero manifestarsi sulla Calabria, sulla Basilicata e sulla Puglia – si apprende dal portale web ufficiale. La formazione di un minimo depressionario al suolo provocherà, inoltre, un deciso rinforzo dei venti al centro-sud, specie al meridione e sul versante adriatico, in particolare tra giovedì e venerdì, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana che si estenderà dalle regioni settentrionali (dove non si prevedono fenomeni di rilievo in questi giorni) verso il basso Adriatico entro sabato, ma si tratterà di una fase temporanea, specie per le estreme regioni meridionali che, tra domenica e lunedì, saranno interessate, molto probabilmente, da una nuova fase di maltempo, da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica, sull’Alto Sangro e sulle zone montuose che si affacciano ad ovest dove, nel corso della giornata, non si escludono precipitazioni sparse, in estensione verso l’Aquilano . Banchi di nebbia interesseranno le valli interne della Marsica, dell’Aquilano e le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Possibili ampie schiarite sul versante adriatico nel corso della giornata ma la tendenza è verso un nuovo graduale aumento della nuvolosità dalla tarda serata-nottata e nella giornata di giovedì, ad iniziare dall’Alto Sangro, dal Chietino, in estensione verso il Pescarese e il Teramano con possibili precipitazioni sparse, più frequenti nel Chietino, sull’Alto Sangro e nel Pescarese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Temperature: In lieve diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali con rinforzi nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Poco mosso con moto ondoso in graduale aumento – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Fonte: abruzzometeo.org