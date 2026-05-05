Attivo il servizio di prenotazione CUP via WhatsApp per utenti sordi

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:mar 05 mag, 2026L’Aquila – La ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila attiva un nuovo servizio dedicato alle persone sorde: da oggi ? possibile prenotare visite ed esami tramite WhatsApp, in modo semplice, diretto e accessibile – si apprende dalla nota stampa. Il servizio nasce con l’obiettivo di abbattere le barriere comunicative e facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie, offrendo un canale alternativo ai tradizionali sistemi di prenotazione – si apprende dalla nota stampa. Gli utenti potranno inviare la richiesta direttamente tramite WhatsApp al numero 392 7747712, allegando l’impegnativa medica in formato PDF oppure come immagine (JPG/PNG). Il servizio ? attivo dal luned? al venerd? dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. La presa in carico della richiesta ? subordinata alla sussistenza e alla relativa certificazione di una disabilit? uditiva – viene evidenziato sul sito web. Il nuovo servizio si affianca alle modalit? gi? attive del CUP – sportelli, call center e piattaforme online – ampliando le possibilit? di accesso e rendendo il sistema pi? inclusivo e vicino ai bisogni dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. ?Con questo servizio – dichiara il Direttore Generale della ASL 1, Paolo Costanzi – compiamo un passo concreto verso una sanit? sempre pi? accessibile e attenta ai bisogni di tutti – precisa la nota online. L’innovazione non ? solo tecnologia, ma capacit? di rimuovere ostacoli e garantire pari opportunit? di accesso alle cure?. L’iniziativa ? stata attivata anche grazie all’impulso dell’associazione Accessibilit? & Eventi Deaf APS – ETS, presieduta da Donatella Ruggieri, da tempo impegnata nella promozione dei diritti e dell’inclusione delle persone sorde – si apprende dalla nota stampa. ?Ringraziamo la ASL 1 – spiega – per l’attenzione dimostrata e per aver scelto di investire in una soluzione semplice ma altamente inclusiva – viene evidenziato sul sito web. Auspichiamo che questa iniziativa possa essere solo l’inizio di un percorso pi? ampio e che possa diventare un modello replicabile anche in altri territori?.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it