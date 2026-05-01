L’aumento globale del prezzo del petrolio è destinato a influenzare il mercato delle moquette contract per l’hospitality: i produttori avvertono di un ritardo di 3 mesi sui prezzi

GAZIANTEP, TURCHIA — La recente volatilità dei mercati energetici globali, con il prezzo del petrolio WTI che ha superato la soglia dei 100 dollari, sta innescando una reazione a catena nei settori delle costruzioni e dell’interior design a livello mondiale. Trattandosi di un prodotto fortemente dipendente dal petrolio, il costo della produzione di moquette contract è destinato a seguire una traiettoria inevitabilmente rialzista. Gli analisti del settore segnalano un “ritardo di 3 mesi”, il che significa che il recente aumento del prezzo del greggio potrebbe tradursi in rincari significativi per le pavimentazioni commerciali entro la metà dell’estate.

Per qualsiasi produttore di moquette per hotel, l’aumento del costo delle fibre sintetiche e della logistica rappresenta una doppia sfida. Se da un lato le moquette commerciali sono da sempre considerate un investimento di fascia alta, dall’altro le attuali condizioni di mercato rischiano di portare i prezzi a livelli difficilmente sostenibili per budget standard, spingendo sviluppatori e architetti a rivedere le proprie strategie di approvvigionamento.

Il rischio di alternative senza moquette In risposta all’aumento dei costi, alcuni studi di architettura stanno orientandosi verso materiali alternativi come marmo o vinile. Tuttavia, secondo gli esperti, si tratta spesso di un compromesso poco lungimirante. La moquette wall to wall per aree ad alto traffico resta lo standard di riferimento nel settore per ragioni ben precise: garantisce isolamento acustico, efficienza termica e un livello di sicurezza rispetto a cadute e danneggiamenti che le superfici dure non riescono a offrire. Ancora più importante, nel segmento Luxury Hotel Carpet, la sensazione di accoglienza domestica e il senso di lusso rappresentano elementi essenziali e non rinunciabili per il brand.

I rischi legati al compromesso sulla qualità Un’altra reazione osservata sul mercato è il ricorso a materiali di fascia inferiore. I produttori di moquette avvertono che abbassare le specifiche al di sotto degli standard internazionali di sicurezza può rappresentare un fattore di rischio. Le moquette cut pile di qualità inferiore spesso non rispettano gli standard di sicurezza antincendio, mostrano segni di usura precoce e possono causare criticità legate alla qualità dell’aria indoor: tutti elementi che possono incidere negativamente sulla reputazione di un hotel e sul ritorno dell’investimento nel lungo periodo.

ZZ: la soluzione strategica a Gaziantep In un mercato sempre più sotto pressione, l’attenzione si sta spostando verso produttori con strutture operative snelle. ZZ, importante produttore di moquette per hotel con sede a Gaziantep, in Turchia, si sta affermando come valida alternativa ai marchi tradizionali caratterizzati da costi di struttura elevati. Situata in quello che viene considerato un hub globale per la produzione di moquette, ZZ beneficia di filiere locali e di costi amministrativi più contenuti, evitando gli oneri tipici di showroom internazionali costosi e strutture manageriali sovradimensionate.

Gamma completa di prodotti

ZZ continua a supportare progetti internazionali con un portafoglio diversificato di soluzioni Commercial Hospitality Carpet, tra cui:

Axminster Carpet : lo standard di riferimento per durata e qualità dei design.

: lo standard di riferimento per durata e qualità dei design. Chromojet Printed Carpet: pattern ad alta definizione per design complessi e ricchi di colore.

pattern ad alta definizione per design complessi e ricchi di colore. Carpet Tiles: soluzioni flessibili e modulari per ambienti ufficio moderni.

soluzioni flessibili e modulari per ambienti ufficio moderni. Custom Rugs: materiali premium in forme e dimensioni irregolari.

Dalle camere d’albergo alle ampie superfici di un centro congressi, ZZ propone moquette adatte a qualsiasi area del progetto alberghiero, compresi corridoi, lobby, ristoranti e aree gaming.

Chi è ZZ Con sede a Gaziantep, in Turchia, ZZ è un produttore all-in-one specializzato in Commercial Hospitality Carpet. L’azienda fornisce a sviluppatori internazionali moquette commerciali di alta qualità e dal costo competitivo, pensate per i progetti più esigenti.