Auto aziendale: nuove norme e conseguenze sui benefit

Il tema delle auto aziendali è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i trend più cercati sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento: 2026-07-30 08:40:00.

Le nuove regole riguardanti le auto aziendali stanno portando importanti cambiamenti nel settore. In particolare, si prevede una stretta sui fringe benefit e un aumento delle tasse, con alcuni soggetti che potrebbero dover pagare fino al 50% in più rispetto al passato.

La tassazione più elevata interesserà soprattutto le auto ad uso promiscuo, con particolare attenzione ai veicoli oltre i 5 anni di età e agli optional installati. Queste misure sono destinate a impattare diversi settori e a cambiare le abitudini di gestione delle auto aziendali.

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