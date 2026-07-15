Auto elettrica: l’interesse cresce online

La Volkswagen ID.Cross fa parlare di sé con il debutto della B-SUV elettrica. Con un prezzo accessibile di circa 28 mila euro, la nuova proposta del marchio tedesco promette spazi interni generosi nonostante le dimensioni contenute. L’auto elettrica è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando uno dei trend più ricercati online e in cima ai motori di ricerca. L’evoluzione verso veicoli a zero emissioni continua a catalizzare l’interesse del pubblico, con sempre più case automobilistiche che puntano su modelli innovativi e sostenibili.

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