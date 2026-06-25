Auto usata, incidentata o intestata a terzi: i controlli da fare prima di firmare

Le prime avvisaglie: ciò che si vede

Difetti che parlano

Un paraurti riverniciato, un allineamento sospetto tra cofano e parafango, pneumatici di marche diverse sull’asse posteriore. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, racconta una parte della storia dell’auto.

Il margine di contrattazione nasce qui, durante l’ispezione visiva. Un graffio profondo può essere la spia di un tamponamento, mentre l’usura irregolare delle gomme rivela problemi di assetto o sospensioni stanche. Prima di infilarsi sotto il cofano, vale la pena fermarsi due minuti a osservare come le porte chiudono, se i vetri riportano lo stesso marchio e se il vano ruota di scorta custodisce ruggine o saldature recenti.

Questi segnali, però, sono solo metà del percorso. Un’auto può presentarsi in un abito impeccabile e nascondere ugualmente debiti, fermi o chilometri scalati. Per capirlo occorre passare dal tatto all’archivio.

Oltre la carrozzeria: il fascicolo del veicolo

PRA, bollo e revisioni

La carta di circolazione rivela il numero di intestatari, ma non dice se la vettura sia oggetto di leasing, vincoli o ipoteche. Per questo la visura al Pubblico Registro Automobilistico resta il passaggio decisivo. Nello stesso dossier conviene inserire la verifica dei pagamenti del bollo, delle revisioni periodiche e delle eventuali segnalazioni di sinistri gravi registrate dalle assicurazioni.

Un rivestimento scucito si cambia con poche decine di euro, un fermo amministrativo può invece bloccare immatricolazione e passaggio di proprietà. Per non confondere i due livelli di rischio, è fondamentale procurarsi in anticipo visura PRA, storico revisioni e verifica dei gravami: si possono ottenere allo sportello o, con la stessa validità legale, attraverso https://visu-info.com/, piattaforma che invia il fascicolo digitale entro poche ore.

Una volta in mano il fascicolo, basta confrontare numero di telaio, data dell’ultima revisione e lettura dei chilometri. Se qualcosa non torna — per esempio, 30.000 km in più sul contachilometri fisico rispetto allo storico — meglio fermarsi. Il venditore serio lo capisce e, anzi, spesso apprezza acquirenti competenti: evitano lungaggini a entrambi.

Vincoli nascosti e fermi amministrativi

Come riconoscerli in tempo

Un’auto posta sotto fermo per mancato pagamento di imposte non può essere radiata né esportata finché il debito non viene estinto. Questo limite non fa sconti a chi subentra: l’onere grava sempre sul nuovo proprietario e, in casi estremi, l’auto resta parcheggiata in garage senza poter circolare.

Analogamente, i pignoramenti giudiziari e le ipoteche da società di leasing bloccano il passaggio di proprietà al PRA. Chi compra in buona fede ha diritto a rivalersi, ma la procedura è lunga e costosa. Meglio dunque un controllo preventivo, compreso il certificato cronologico, che illumina l’intera vita civilistica del veicolo: primi intestatari, trasferimenti, contratti di noleggio a lungo termine.

Un capitolo a parte meritano le verifiche su sinistri e danni strutturali. Il sistema europeo Car-Pass non copre ancora l’Italia, ma alcune compagnie assicurative condividono i dati delle perizie. Un’incisione sul longherone, se non riportata, può disintegrare la garanzia convenzionale che molti rivenditori offrono.

Dal test drive al passaggio di proprietà

Documenti da portare in agenzia

Il test drive è l’ultimo banco di prova. Motore caldo, marcia bassa e finestrini abbassati aiutano a percepire vibrazioni, ticchettii e fruscii aerodinamici. Un cambio che gratta in scalata o un turbocompressore che fischia a regimi bassi sono campanelli d’allarme ben più eloquenti di una lucidata alla plancia.

Se la prova su strada convince, arrivano i moduli. Oltre alla carta d’identità e al codice fiscale delle parti, servono:

Certificato di proprietà digitale (o il vecchio CdP cartaceo se ancora in circolazione).

Nota di presentazione al PRA.

Dichiarazione di vendita con firme autenticate.

Eventuale delega se si utilizza un’agenzia di pratiche.

Raccogliere tutto in un unico appuntamento riduce la possibilità che qualcuno “dimentichi” un documento. Con l’atto di vendita registrato e il passaggio trascritto, la targa diventa a tutti gli effetti del nuovo proprietario. Solo allora, e non prima, l’assegno circolare o il bonifico possono partire senza timori.