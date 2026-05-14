Autovelox: controversie e multe annullate

La notizia dell’autovelox è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto che si è posizionata ai vertici dei trend online. Le recenti controversie legate alla non omologazione di alcuni dispositivi hanno portato a decisioni inaspettate da parte dei tribunali. In particolare, il tribunale di Trento ha annullato una multa per eccesso di velocità derivante da un autovelox non omologato. Anche in altre città, come Biancavilla, si registrano casi simili, con giudici di pace che decidono per l’annullamento delle sanzioni.

Le questioni legate all’utilizzo degli autovelox stanno generando un dibattito acceso tra i cittadini e le amministrazioni comunali. Alcune città stanno addirittura rinunciando a ricorrere contro le multe annullate, consapevoli della debolezza delle argomentazioni a sostegno delle sanzioni. Si profila quindi un periodo di incertezza e di possibile revisione delle normative in materia di controllo del traffico.

La questione degli autovelox non omologati solleva inoltre dubbi sulla validità delle sanzioni emesse e porta alla luce la necessità di una maggiore trasparenza e controllo nell’utilizzo di tali strumenti di rilevamento della velocità.

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