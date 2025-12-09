Autovelox in Abruzzo dal 9 al 14 dicembre: ecco dove saranno i controlli

CHIETI. Dal 9 al 14 dicembre 2025 sulle principali arterie stradali abruzzesi, in particolare in provincia di Chieti, è stato programmato un fitto calendario di controlli della velocità con autovelox. I dispositivi saranno attivi lungo il raccordo Chieti–Pescara, sulle statali adriatiche e di fondovalle e su alcune provinciali strategiche per il traffico quotidiano, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza in un periodo caratterizzato da spostamenti più intensi per le festività.

La settimana di verifiche interessa soprattutto il raccordo autostradale RA Chieti–Pescara e la SS16 Adriatica, ma anche le direttrici interne di collegamento con il Sangro, il Trigno e la Val Pescara. In alcuni giorni compaiono inoltre la SS80 del Gran Sasso d’Italia e la SS553 di Atri, oltre alla SP656 Val Pescara e Chieti, molto utilizzata da pendolari e residenti.

Di seguito il calendario dettagliato delle postazioni previste dal 9 al 14 dicembre 2025:

Martedì 9 dicembre 2025

Raccordo Autostradale RA Chieti–Pescara (Chieti)

Strada Statale SS16 Adriatica (Chieti)

Strada Statale SS649 di Fondo Valle Alento (Chieti)

Strada Statale SS650 Fondo Valle Trigno (Chieti)

Strada Statale SS652 di Fondo Valle Sangro (Chieti)

Strada Statale SS714 variante Francavilla al Mare (Chieti)

Strada Provinciale SP656 Val Pescara e Chieti (Chieti)

Mercoledì 10 dicembre 2025

Raccordo Autostradale RA Chieti–Pescara (Chieti)

Strada Statale SS16 Adriatica (Chieti)

Strada Statale SS649 di Fondo Valle Alento (Chieti)

Strada Statale SS650 Fondo Valle Trigno (Chieti)

Strada Statale SS652 di Fondo Valle Sangro (Chieti)

Strada Statale SS714 variante Francavilla al Mare (Chieti)

Strada Statale SS80 del Gran Sasso d’Italia (Teramo)

Strada Provinciale SP656 Val Pescara e Chieti (Chieti)

Giovedì 11 dicembre 2025

Raccordo Autostradale RA Chieti–Pescara (Chieti)

Strada Statale SS16 Adriatica (Chieti)

Strada Statale SS553 di Atri (Teramo)

Strada Statale SS649 di Fondo Valle Alento (Chieti)

Strada Statale SS650 Fondo Valle Trigno (Chieti)

Strada Statale SS652 di Fondo Valle Sangro (Chieti)

Strada Statale SS714 variante Francavilla al Mare (Chieti)

Venerdì 12 dicembre 2025

Raccordo Autostradale RA Chieti–Pescara (Chieti)

Strada Statale SS16 Adriatica (Chieti)

Strada Statale SS649 di Fondo Valle Alento (Chieti)

Strada Statale SS650 Fondo Valle Trigno (Chieti)

Strada Statale SS652 di Fondo Valle Sangro (Chieti)

Strada Statale SS714 variante Francavilla al Mare (Chieti)

Strada Provinciale SP656 Val Pescara e Chieti (Chieti)

Sabato 13 dicembre 2025

Raccordo Autostradale RA Chieti–Pescara (Chieti)

Strada Statale SS16 Adriatica (Chieti)

Strada Statale SS649 di Fondo Valle Alento (Chieti)

Strada Statale SS650 Fondo Valle Trigno (Chieti)

Strada Statale SS652 di Fondo Valle Sangro (Chieti)

Strada Statale SS714 variante Francavilla al Mare (Chieti)

Strada Provinciale SP656 Val Pescara e Chieti (Chieti)

Domenica 14 dicembre 2025

Raccordo Autostradale RA Chieti–Pescara (Chieti)

Strada Statale SS16 Adriatica (Chieti)

Strada Statale SS649 di Fondo Valle Alento (Chieti)

Strada Statale SS650 Fondo Valle Trigno (Chieti)

Strada Statale SS652 di Fondo Valle Sangro (Chieti)

Strada Statale SS714 variante Francavilla al Mare (Chieti)

Strada Provinciale SP656 Val Pescara e Chieti (Chieti)

Il consiglio per chi si mette in viaggio è quello di rispettare i limiti indicati dalla segnaletica, adeguare la velocità alle condizioni del traffico e della strada e programmare gli spostamenti tenendo conto dei controlli programmati. Oltre ad evitare sanzioni e decurtazioni di punti dalla patente, una guida prudente aiuta a ridurre il rischio di incidenti e a rendere più sicura la circolazione per tutti gli utenti della strada.