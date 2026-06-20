Autovelox: la svolta dei controlli in città

In queste ore, il tema degli autovelox è molto ricercato online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla di una svolta nei controlli in città, con l’introduzione di nuovi dispositivi e l’annullamento di multe. Sembra che solo un autovelox sia funzionante, mentre gli altri risultano obsoleti. Questa novità potrebbe avere ripercussioni sulle procedure di ricorso, rendendole forse più agevoli per i cittadini multati. L’ultimo aggiornamento feed conferma che la situazione è in evoluzione, con possibili cambiamenti in arrivo.

Per restare informati su questo argomento in continua evoluzione, è consigliabile approfondire sul web per aggiornamenti e ulteriori dettagli.