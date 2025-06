Avanza a pieno ritmo il programma di rinnovo e messa in sicurezza di strade e marciapiedi del Comune di Avezzano: interventi su Via Molise, Via Frescobaldi e Borgo Incile

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Prosegue a ritmo serrato e raggiunge quartieri e frazioni di tutto il territorio comunale il programma del Comune di Avezzano volto a rinnovare e mettere in sicurezza strade e marciapiedi della città. Interventi che danno così un volto nuovo all’aspetto complessivo di Avezzano, attesi dai cittadini, oltre a realizzare una circolazione sicura e razionale all’interno del perimetro urbano – riporta testualmente l’articolo online. Cinque le aree di intervento che in questi giorni sono state interessate dai lavori, tre nuove e due nelle quali si è proceduto al completamento delle opere avviate nelle settimane passate – Su Via Molise, nella zona nord della città, una lunga traversa dell’asse principale rappresentato da Via Don Monzoni, si sono conclusi i lavori di realizzazione delle aiuole spartitraffico, al fine di garantire maggiore sicurezza alla circolazione, sia veicolare che pedonale, oltre a razionalizzare viabilità e parcheggi nell’area, peraltro densamente abitata – Su Via Frescobaldi, poi, sempre nella zona nord, ma nel quadrante opposto, nella zona dove sorge la scuola “Vivenza” e il “Palestrone”, sono in corso i lavori di realizzazione dei nuovi marciapiedi e, soprattutto, il nuovo accesso al parcheggio che sorge nell’area – si apprende dal portale web ufficiale. Anche in questo caso si tratta di opere che daranno una soluzione alla necessità di regolare l’afflusso di mezzi e pedoni, soprattutto negli orari di entrata e di uscita delle scuole e degli uffici, molto numerosi in quella zona – si legge sul sito web ufficiale. Opere, peraltro, realizzate con un tocco stilistico ed estetico in piena compatibilità con le strutture esistenti – precisa la nota online. Altro grande intervento, poi, è in corso di effettuazione nella frazione di Borgo Incile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Qui si sta procedendo alla completa realizzazione di marciapiedi e al rinnovo e messa in sicurezza dell’arteria principale di quella zona, ovvero Via Borgo Incile, densamente trafficata anche per la vicinanza con alcune strade provinciali che servono la Piana del Fucino – recita il testo pubblicato online. Infine, si stanno portando a termine i lavori di rifacimento di marciapiedi e strada su Via Camathias, strada che sorge nell’estrema zona nord di Avezzano, nell’area che vede nelle vicinanze lo Stadio dei Pini e l’ingresso autostradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infine, ma solo in ordine cronologica, l’installazione della nuova illuminazione in Piazza Cavour. In questi giorni, infatti, sono stati posizionati e messi in funzione 26 punti luce complessivamente nella piazza nella zona centrosud di Avezzano, uno dei luoghi storici e tradizionali della città. Con l’illuminazione può dirsi pressoché completato il restyling di Piazza Cavour che ora, oltre ad essere la piazza dello sport e della memoria storica cittadina, è anche un luogo piacevole e scuro dove tutti possono transitare e fermarsi – Una serie di interventi, che ovviamente non saranno gli ultimi, tutti tesi on solo a offrire una circolazione e una viabilità urbana sicure, ma anche a presentare un biglietto da visita di Avezzano che la faccia apparire per quello che è effettivamente, ovvero una città esteticamente bella e moderna – viene evidenziato sul sito web.

