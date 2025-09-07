Avezzano accende i riflettori sullo Street Green Fest: sostenibilità, arte e divertimento a misura di famiglia in Piazza Torlonia

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Un pomeriggio tra laboratori creativi, spettacoli e gioco, per riscoprire insieme il valore dell’ambiente L’8 settembre 2026, dalle ore 16:00 alle 20:30, Piazza Torlonia si trasformerà in un vero e proprio villaggio dell’eco-sostenibilità, ospitando lo Street Green Fest, un evento gratuito e aperto a tutti, pensato per educare divertendo e promuovere la cultura ambientale in modo creativo e partecipato – La manifestazione è promossa dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Avezzano, in collaborazione con Avezzano Bimbi e con il prezioso supporto di Tekneko Sistemi Ecologici srl, che con entusiasmo contribuiscono alla realizzazione di una giornata dedicata alla cittadinanza attiva, alla sostenibilità e all’arte – ⸻ Un evento per grandi e piccoli, nel cuore verde della città Lo Street Green Fest è molto più di una festa: è un’occasione per riflettere, sperimentare, mettersi in gioco e sognare – tutti insieme – un futuro più verde per Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma della giornata si articola in tre momenti principali, tutti ad accesso libero: Ore 16:00 – 18:00 | Laboratori ludico-didattici Un’area della piazza sarà interamente dedicata ai più piccoli (fino ai 12-15 anni), che potranno partecipare a laboratori interattivi guidati da educatori e animatori esperti – precisa il comunicato. Tra le attività: • costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero • produzione artigianale di pasta con farina e scarti alimentari • giochi di gruppo, bolle di sapone giganti, equilibrio e animazione • disegni, colori e fantasia per animare la piazza in chiave green Ore 18:00 – 19:00 | Show del “Riciclato Circo Musicale” Quattro musicisti e una carica esplosiva di energia: arriva in piazza uno spettacolo unico nel suo genere, che unisce musica, creatività e riciclo – Gli strumenti? Tutti realizzati con materiali di scarto! Una performance divertente e coinvolgente, che trasforma il riuso in arte sonora e invita tutti – bambini e adulti – a guardare gli oggetti con occhi nuovi – Ore 19:00 – 20:00 | Teatro musicale “Ad Alta Voce: missione eco-evoluzione!” A chiudere la giornata sarà un viaggio teatrale e musicale nel futuro, firmato dalla cantautrice e ambientologa Valentina Iannone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Protagonisti: la coraggiosa guerriera Ad Alta Voce e il brillante Professor Change, impegnati in una missione speciale per salvare il pianeta da un destino oscuro – riporta testualmente l’articolo online. Uno spettacolo emozionante e adatto a tutte le età, che parla di crisi climatica e transizione ecologica con un linguaggio accessibile e ispiratore – Un evento per la comunità, con la comunità Lo Street Green Fest nasce dalla volontà di avvicinare le persone – grandi e piccoli – ai temi della sostenibilità in modo coinvolgente e positivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Oltre a un ricco programma di attività, l’iniziativa sarà accompagnata da: • una campagna di comunicazione cittadina, con affissioni e materiali digitali • gadget ecologici personalizzati, come righelli e segnalibri green per tutti i bambini partecipanti L’Assessorato all’Ambiente, insieme ad Avezzano Bimbi e grazie al supporto tecnico di Tekneko, invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa – si legge sul sito web ufficiale. Il messaggio è chiaro: ognuno di noi può essere protagonista del cambiamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo Street Green Fest è un’occasione per stare insieme, imparare qualcosa di nuovo e – perché no – iniziare a costruire, tutti insieme, un futuro più verde per Avezzano

