Avezzano accoglie la Fiamma dell’Inclusione: annunciati i XXXVII Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics

Avezzano accende per la prima volta la Fiamma dell’Inclusione: il Torch Run annuncia i XXXVII Giochi Nazionali Invernali

Avezzano ha vissuto una giornata storica all’insegna dello sport e dell’inclusione con la tappa del Torch Run di Special Olympics Italia, che ha annunciato ufficialmente i XXXVII Giochi Nazionali Invernali in programma a Ovindoli dal 2 al 6 marzo.

Il Torch Run, che ha preso il via da Piazza della Repubblica, ha attraversato il cuore della città per giungere alla scalinata della Cattedrale dei Marsi, dove si è svolto il momento più solenne della giornata: l’accensione del tripode per mano di Francesco De Biasi, atleta Special Olympics. Questo gesto simbolico rappresenta l’abbattimento di ogni barriera attraverso lo sport e il riconoscimento del valore di ogni persona.

Gli atleti, affiancati da studenti, volontari, rappresentanti delle istituzioni e numerosi cittadini, hanno reso la giornata indimenticabile con entusiasmo ed emozione. Il Sindaco Giovanni Di Pangrazio ha sottolineato l’importanza dell’inclusione, affermando che “l’inclusione non è una teoria: è una pratica, che deve essere applicata quotidianamente. Noi crediamo nello sport, che è sin dall’antichità la prima forma di dialogo, di pace tra i popoli”.

Guido Grecchi, Direttore Regionale Special Olympics Italia Team Abruzzo, ha commentato che la Fiamma della Speranza vuole trasmettere i valori degli atleti Special Olympics come la forza, la determinazione e l’impegno.

La partecipazione corale ha confermato quanto lo sport possa diventare un linguaggio universale capace di unire generazioni e sensibilità diverse. Avezzano ha dimostrato con orgoglio e calore che lo sport, quando si fa inclusione, diventa motore di cambiamento culturale e strumento di coesione sociale.

La giornata si è conclusa con il giuramento dell’atleta Special Olympics, recitato da Francesco De Biasi: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”.

Oltre alle autorità presenti, numerosi Service Club e realtà associative hanno offerto un contributo concreto nell’organizzazione e nell’accoglienza, consolidando la sinergia tra sport, volontariato e territorio. La torcia, simbolo di speranza e partecipazione, proseguirà il suo viaggio con nuove tappe a Roseto degli Abruzzi e Sulmona, per concludere il suo percorso il 3 marzo con l’ingresso solenne alla Cerimonia di Apertura a L’Aquila, in Piazza Duomo.

Il Torch Run si avvale del sostegno della Fondazione Carispaq, attiva nel promuovere progetti rivolti alle persone con disabilità e nel favorire percorsi di inclusione attraverso lo sport.

Special Olympics Italia ha dimostrato ancora una volta il suo impegno per promuovere l’inclusione e l’importanza dello sport come strumento di unione e solidarietà tra le persone.