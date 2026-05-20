Avezzano, al Castello Orsini il Festival “Quante Storie”: teatro per bambini e ragazzi dal 26 al 29 maggio

Dal 26 al 29 maggio, si terrà al Castello Orsini di Avezzano il Festival “Quante Storie”, un evento dedicato al teatro scolastico che coinvolgerà bambini, bambine e ragazzi del territorio. Organizzato dalla Compagnia Teatrale Fantacadabra, il Festival rappresenta un importante progetto educativo e culturale che mette al centro la crescita espressiva delle giovani generazioni.

Il Festival “Quante Storie” si propone di promuovere il linguaggio teatrale all’interno delle scuole, riconoscendo alla drammatizzazione un ruolo fondamentale nel processo didattico ed educativo. Grazie al gioco scenico, alla parola, al corpo e alla relazione con gli altri, il teatro contribuisce allo sviluppo delle capacità espressive, alla crescita personale e alla costruzione di competenze sociali fondamentali.

L’edizione 2026 coinvolgerà oltre 200 studenti-attori provenienti dalle scuole primarie di Avezzano, Capistrello e Castellafiume, che avranno l’opportunità di esibirsi all’interno del suggestivo Castello Orsini. Il programma prevede varie rappresentazioni teatrali degli studenti delle scuole coinvolte, che porteranno in scena spettacoli come “Il Mago di Oz”, “Nascita della Costituzione” e “Tutte Storie”.

Gli organizzatori della Cooperativa Fantacadabra sottolineano l’importanza di questo progetto di collaborazione tra teatro e scuola, poiché credono che il benessere passi anche attraverso la bellezza, la relazione e l’esperienza condivisa del teatro. Il Festival offre agli studenti la possibilità di vivere il palcoscenico come uno spazio di scoperta, emozione e partecipazione, promuovendo anche l’inclusione della disabilità e la prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica.

Il Festival “Quante Storie” si pone quindi come un’occasione preziosa di incontro tra scuola, famiglie e comunità, avvicinando adulti e giovani all’esperienza teatrale e offrendo a tutti la possibilità di vivere il teatro come veicolo di crescita e apprendimento.