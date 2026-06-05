Avezzano: Animalisti Italiani ammessi come parte civile nel processo per l’uccisione dell’orsa Amarena

Al Tribunale di Avezzano si è appena conclusa l’udienza del processo a carico di Andrea Leombruni per l’uccisione dell’orsa Amarena. Numerose associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Animalisti Italiani, si sono costituite parte civile chiedendo una giustizia esemplare per il reato contestato.

L’udienza ha visto la legale di Animalisti Italiani depositare le memorie e discutere oralmente, dopodiché è stata necessaria una sospensione con rinvio per scioglimento della riserva alle ore 15. Le memorie presentate dalla legale Pantanella hanno ribadito la totale coincidenza tra lo scopo dell’associazione e l’interesse giuridico tutelato dalla norma.

Dopo la ripresa della sospensione alle ore 15, il Tribunale ha ammesso la costituzione di parte civile dell’associazione Animalisti Italiani ETS, grazie alla professionalità e perseveranza dell’avv. Francesca Pantanella. Solo la metà delle associazioni presenti sono state ammesse, e Animalisti Italiani è riuscita a ottenere il riconoscimento del suo diritto ad essere considerata danneggiata dal reato nel processo.

L’udienza è stata rinviata alle ore 10.00 del 25 settembre 2026 con sospensione dei termini di prescrizione e la difesa dell’imputato ha avanzato richiesta di riti alternativi, lasciando presagire una probabile condanna. Il presidente di Animalisti Italiani, Walter Caporale, ha commentato: “Una grande vittoria per l’Associazione che potrà così continuare a battersi nel processo contro Leombruni. La sospensione della prescrizione garantisce che la pausa fino a settembre non bloccherà il giusto percorso verso la giustizia di questo atto orrendo, dell’uccisione dell’orsa Amarena.”

Animalisti Italiani ringrazia la legale Francesca Pantanella per il suo lavoro che ha permesso questo importante risultato. La notizia è stata pubblicata sul sito web dell’associazione, che invita anche a sostenere Animalisti Italiani tramite la donazione del 5×1000.