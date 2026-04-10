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Politica

Avezzano: Antonio Del Boccio si candida con la Lega per continuare l’ottima amministrazione del sindaco Di Pangrazio

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Antonio Del Boccio, Capogruppo della Lega in Consiglio comunale di Avezzano, ha ufficializzato la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio. Del Boccio si presenta come una figura di continuità all’interno della coalizione che sostiene il sindaco civico uscente Gianni Di Pangrazio.

Del Boccio, 56 anni, laureato in Economia e Commercio, vanta una lunga esperienza come comandante della Polizia locale in diversi centri della Marsica e attualmente ricopre il ruolo di capitano della Polizia Provinciale dell’Aquila. Candidato alle elezioni regionali del marzo 2024, è considerato una figura di spicco all’interno della Lega nella Marsica.

La decisione di candidarsi è stata accolta con soddisfazione dal coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, e dal Capogruppo provinciale dell’Aquila, Daniele Ferella, che sottolineano la competenza e la capacità di Del Boccio nel dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Del Boccio punta alla continuità amministrativa, sostenendo l’importanza di mantenere e consolidare i risultati ottenuti negli anni.

Tra le priorità del suo programma politico, Del Boccio evidenzia la sicurezza come un tema centrale. Grazie alla collaborazione con il Governo e agli interventi già realizzati, si impegna a continuare nella lotta alla criminalità e a potenziare i presidi di legalità nel territorio. Inoltre, sottolinea l’importanza della videosorveglianza e promette un’azione incisiva contro la microcriminalità.

La Lega, sottolinea Del Boccio, può contare su una filiera politica che parte dalla Provincia e dalla Regione per arrivare fino al Governo nazionale, garantendo così un supporto concreto per le istanze di Avezzano e della Marsica. Il candidato ribadisce l’importanza della continuità amministrativa per non interrompere il processo virtuoso avviato negli anni e per mantenere la crescita economica e sociale del territorio.

Del Boccio si propone come una figura di esperienza e professionalità, pronta a mettersi al servizio della città per garantire un futuro di sviluppo e benessere per tutti i cittadini. La sua candidatura rappresenta una conferma della volontà di dare continuità alla buona amministrazione e al progresso di Avezzano.

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