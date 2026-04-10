Avezzano: Antonio Del Boccio si candida con la Lega per continuare l’ottima amministrazione del sindaco Di Pangrazio

Antonio Del Boccio, Capogruppo della Lega in Consiglio comunale di Avezzano, ha ufficializzato la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio. Del Boccio si presenta come una figura di continuità all’interno della coalizione che sostiene il sindaco civico uscente Gianni Di Pangrazio.

Del Boccio, 56 anni, laureato in Economia e Commercio, vanta una lunga esperienza come comandante della Polizia locale in diversi centri della Marsica e attualmente ricopre il ruolo di capitano della Polizia Provinciale dell’Aquila. Candidato alle elezioni regionali del marzo 2024, è considerato una figura di spicco all’interno della Lega nella Marsica.

La decisione di candidarsi è stata accolta con soddisfazione dal coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, e dal Capogruppo provinciale dell’Aquila, Daniele Ferella, che sottolineano la competenza e la capacità di Del Boccio nel dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Del Boccio punta alla continuità amministrativa, sostenendo l’importanza di mantenere e consolidare i risultati ottenuti negli anni.

Tra le priorità del suo programma politico, Del Boccio evidenzia la sicurezza come un tema centrale. Grazie alla collaborazione con il Governo e agli interventi già realizzati, si impegna a continuare nella lotta alla criminalità e a potenziare i presidi di legalità nel territorio. Inoltre, sottolinea l’importanza della videosorveglianza e promette un’azione incisiva contro la microcriminalità.

La Lega, sottolinea Del Boccio, può contare su una filiera politica che parte dalla Provincia e dalla Regione per arrivare fino al Governo nazionale, garantendo così un supporto concreto per le istanze di Avezzano e della Marsica. Il candidato ribadisce l’importanza della continuità amministrativa per non interrompere il processo virtuoso avviato negli anni e per mantenere la crescita economica e sociale del territorio.

Del Boccio si propone come una figura di esperienza e professionalità, pronta a mettersi al servizio della città per garantire un futuro di sviluppo e benessere per tutti i cittadini. La sua candidatura rappresenta una conferma della volontà di dare continuità alla buona amministrazione e al progresso di Avezzano.