Avezzano approva la delibera sulle strisce blu: ok alla sperimentazione che modernizza la sosta

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono 900 i posti auto a pagamento ma presto si aggiungeranno quelli di Piazza Matteotti dove il parcheggio potrebbe essere completato per Natale Parcheggi e strisce blu: ad Avezzano sta per finire l’era dei ticket e sta per iniziare quella della tecnologia che funziona con un sistema pensato, monitorato, misurabile e gestibile anche da remoto, tramite telefonino – recita il testo pubblicato online. Via i parcometri vecchi, si apre la strada ad un percorso diverso con l’obiettivo, però, di evitare rischi di affidamento di lungo periodo, senza aver testato il sistema più adatto alle esigenze del capoluogo marsicano – aggiunge testualmente l’articolo online. Con la nuova delibera della Giunta Di Pangrazio, il momento è arrivato: è stata approvata ieri la gestione sperimentale della sosta a pagamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Un test che durerà dodici mesi per vedere cosa succede quando si innestano tecnologie, nuovo personale, un nuovo sistema – si legge sul sito web ufficiale. Cosa cambia davvero La delibera non si limita a dire “proviamo”. Dice come si opera: nuovi parcometri, finalmente digitali e affidabili; software centralizzato per pagare senza complicazioni; manutenzione costante; personale operativo dedicato; controllo più presente; segnaletica aggiornata – Il quadro è tracciato – riporta testualmente l’articolo online. Ora tocca individuare il soggetto che concretamente porterà avanti la sperimentazione: il gestore che per un anno sarà lo “starter” di questa rivoluzione gentile della sosta che sarà comunque comunicata nei dettagli – aggiunge la nota pubblicata. Dodici mesi: il tempo giusto per capire, contare, correggere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per misurare la risposta dei cittadini e vedere se certe scelte diventano la nuova normalità. Nel frattempo, la geografia dei posti auto sta cambiando – recita il testo pubblicato online. Ai 900 stalli esistenti, infatti, si aggiungeranno a breve i 220 posti del parcheggio della stazione, dove i lavori procedono con una costante velocità di manovra: la prospettiva concreta prevede la consegna del parcheggio di piazza Matteotti entro dicembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il che significa che potrebbe essere operativo già all’inizio del nuovo anno: per i più ottimisti anche prima – E, mentre il parcheggio nascerà, la piazza attorno continuerà a trasformarsi: il restyling, infatti, prosegue in parallelo – Con un parcheggio custodito — e con una gestione più moderna delle zone blu — arriverà anche una maggiore presenza degli operatori sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un presidio diffuso, non tanto per sanzionare, ma per assicurare una realtà più ordinata – viene evidenziato sul sito web. È una delibera tecnica, certo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma è anche, in controluce, un gesto politico e culturale: dire che la sosta non è un fastidio ma un servizio da progettare – si apprende dalla nota stampa. E che la modernità, può passare anche da una diversa gestione dei posti blu. Come sottolineato dall’assessore Filomeno Babbo: “Un anno di sperimentazione è sicuramente utile per verificare ciò che teoricamente prevediamo – Ci serve anche per registrare le esigenze, capire come viene recepito questo piccolo cambiamento dalle persone – si apprende dalla nota stampa. Parliamo di sistemi che diventano gradualmente operativi in varie parti d’Italia con ottimi risultati e di un’azione che abbiamo sempre considerato necessaria”.

