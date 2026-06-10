Avezzano, apre ambulatorio di Pneumologia pediatrica

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:mer 10 giu, 2026AVEZZANO – Uno spirometro, donato dalla Polizia locale di Avezzano, consentir? di attivare l’ambulatorio di Pneumologia pediatrica all’ospedale marsicano – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa mattina, nel reparto di Pediatria di Avezzano, si ? tenuta la cerimonia di consegna dello strumento, alla presenza di una delegazione della Polizia municipale e del suo gruppo sportivo nonch? della direttrice dell’unit? operativa, dott.ssa Gianna Tollis, affiancata dalla dott.sa Annamaria Venanzi – aggiunge la nota pubblicata. Lo spirometro ? stato acquistato con le somme ottenute dalla Polizia locale a titolo di risarcimento scaturito da fatti costituenti reato – aggiunge testualmente l’articolo online. ?Abbiamo ritenuto”, dichiara il Comandante della Polizia Locale di Avezzano, Luca Montanari, “che il miglior modo per impiegare queste somme fosse quello di restituirle alla citt? sotto forma di un bene utile e duraturo – recita il testo pubblicato online. Il reparto di Pediatria rappresenta un presidio fondamentale per la tutela della salute dei bambini e delle loro famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sapere che lo spirometro potr? contribuire ad assistere e curare i piccoli pazienti ? motivo di orgoglio per tutti gli appartenenti al Corpo e al suo gruppo sportivo?. La Polizia Locale, con l’atto di generosit?, ha voluto testimoniare che la sicurezza di una comunit? non consiste solo nel controllo e nella prevenzione del territorio ma anche in gesti di responsabilit? e solidariet? verso le persone pi? fragili – precisa la nota online. La disponibilit? di uno spirometro assume grande importanza per la Pediatria – si legge sul sito web ufficiale. “Nell’esprimere il nostro ringraziamento per la donazione”, dichiara la dott.ssa Tollis, “va sottolineato che col nuovo strumento, oltre ad avviare un ambulatorio di Pneumologia nel reparto, novit? assoluta per l’ospedale, potremo potenziare il servizio di Allergologia, rafforzando la nostra attivit? e i livelli di assistenza”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it