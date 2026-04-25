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Politica

Avezzano, avvocato Matilde Nonni: “Processi di integrazione sociale e culturale per una città aperta e solidale”

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La candidata avvocato Matilde Nonni, rappresentante della Lega alle elezioni amministrative di Avezzano del 24 e 25 maggio, si propone di favorire processi di integrazione sociale e culturale per una città aperta e solidale. Con una lunga esperienza nel campo del diritto civile e penale, Nonni si impegna a promuovere attività sul territorio volte allo sviluppo equilibrato e sostenibile, creando opportunità per tutti i cittadini.

La candidata sottolinea l’importanza dei processi di integrazione sociale e culturale per la costruzione di una comunità inclusiva. “Il mio obiettivo è dare continuità al percorso amministrativo che ha prodotto risultati significativi, sostenendo e rafforzando le iniziative avviate dal sindaco uscente Gianni Di Pangrazio”, afferma Nonni.

Nonni sostiene la necessità di integrare politiche sociali con gli strumenti dell’ordinamento penale, tra cui l’istituto della messa alla prova, per favorire il reinserimento di chi ha commesso errori e promuovere la responsabilizzazione. La candidata si impegna anche per la salvaguardia del tribunale di Avezzano, considerato un presidio di giustizia fondamentale sul territorio.

Matilde Nonni dedica attenzione anche al benessere degli animali, in particolare dei gatti randagi presenti sul territorio. La candidata propone azioni di tutela, cura e gestione responsabile delle colonie feline, al fine di migliorare la qualità della vita urbana e il senso civico della comunità.

Nonni conclude il suo intervento con l’invito a costruire un futuro più giusto e sostenibile per il territorio attraverso un lavoro condiviso e responsabile. Si propone come punto di riferimento serio e affidabile, capace di ascoltare, proporre e agire nell’interesse della comunità.

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