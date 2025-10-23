- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Ottobre 23, 2025
Avezzano, Bim Liri Garigliano, Mattei e Collalto: “Più di 1 milione di introiti per i  Comuni grazie a due recenti sentenze che faranno scuola”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Ne danno notizia il presidente e la vicepresidente del Consorzio Bacino Im brifero Montano Liri Garigliano – recita il testo pubblicato online. Le sentenze a favore risalgono ai primi  giorni di 10 ottobre e riguardano tre centrali idroelettriche private della  CEI e della società Elettroliri.  Due ricorsi vinti, due sentenze destinate a fare scuola in materia di diritto  alla riscossione del sovracanone elettrico ed oltre 1 milione di euro di introiti  nelle casse degli enti comunali per opere infrastrutturali.  Inizia così il nuovo capitolo scritto dal Consorzio del Bacino Imbrifero Mon tano Liri Garigliano, guidato dal presidente Antonio Mattei, supportato nella  gestione e coordinazione dalla vicepresidente Federica Collalto, consigliera di  maggioranza del Comune di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Le sentenze sono state recentemente  messe nero su bianco dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche e si ri feriscono a tre centrali idroelettriche posizionate sul territorio della Provincia  di Frosinone, due a Isola Liri e una a Sora – si apprende dal portale web ufficiale. In base alla legge numero 228 del  2012, i tributi per lo sfruttamento della risorsa idrica (in quota parte) sono do vuti a tutti i Comuni che rientrano nel perimetro del Bacino imbrifero, dalla  sorgente fino alla foce – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Sono destinatari di diritto dei canoni, quindi – specifica il presidente Mattei – anche tutti gli enti comunali marsicani rappresentati dal  Bim Liri Garigliano – aggiunge testualmente l’articolo online. Le due cause sono state in verità avviate dalle stesse socie tà private CEI ed Elettroliri, in quanto si sono opposte inizialmente e per vie le gali al pagamento del sovracanone elettrico – riporta testualmente l’articolo online. I ricorsi del Consorzio BIM Liri Garigliano sono stati istruiti dagli avvocati Carlo Polce e Giulio Sanità, en trambi del Foro di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. “Soprattutto il ricorso vinto contro la CEI, che è  quello più corposo da 813 mila euro, farà da apripista per le prossime sentenze – recita la nota online sul portale web ufficiale.   – specifica il presidente Antonio Mattei – Il Tribunale, difatti, ha attribuito alla  società anche il pagamento di tutti gli interessi, dal 2014 al 2020. Ciò, tecnicamente, si traduce nell’apertura di una ulteriore strada in materia di riconosci menti e di diritti dello sfruttamento delle acque e delle sorgenti – precisa il comunicato. La giurispru denza è dalla parte dei Consorzi BIM”.  “Ora, lavoreremo legalmente anche per il riconoscimento degli interessi legati  alle annualità 2020-2025. – conclude la vicepresidente Federica Collalto – Con gli orientamenti giurisprudenziali a nostro favore, il pagamento del sovracano ne diventa un tributo riconosciuto a livello legislativo e con il lavoro dei nostri  tecnici siamo arrivati all’accertamento di ben 41 centrali su tutto il territorio interessato dal bacino del Liri-Garigliano – riporta testualmente l’articolo online. Per la maggior parte, gli impianti sono di proprietà dell’Enel con il quale colosso nazionale sta andando avanti un con tenzioso del valore totale di 4 milioni di euro, per il recupero dei sovracanoni da ripompaggio – riporta testualmente l’articolo online. Questo risultato è frutto del lavoro e della costanza dello scorso  direttivo del Consorzio, che ringraziamo e dal quale riceviamo un’eredità strut turata – si legge sul sito web ufficiale. Ringrazio anche gli altri componenti del nuovo direttivo, nelle perso ne di Sara D’Agostino, Marco Iacutone e Roberto D’Amico, che hanno con tribuito a portare avanti un lavoro strategico per tutto il territorio”. Federica-CollaltoPresidente-Bim-con-sindaco

