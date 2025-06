Avezzano Bimbi si trasforma con l’arte del fumetto: arriva la prima edizione di “Avezzano Comix & Games”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si sta lavorando alacremente alla prima edizione del “Comix & Games” della Città di Avezzano, in programma il 10 e l’11 settembre – si apprende dalla nota stampa. Collalto: “All’interno del cartellone di “Avezzano Bimbi”, abbiamo voluto inserire un appuntamento nuovo e rivoluzionario”.Anche la Marsica, a settembre, avrà il suo “Comix & Games”. Il primo festival del fumetto, dei cartoons, dei manga e della creatività a matita approderà nella città di Avezzano i prossimi 10 e 11 settembre, quando debutterà ufficialmente la prima edizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La manifestazione è senza precedenti per il territorio ed è promossa e coordinata dalla consigliera comunale Federica Collalto – recita il testo pubblicato online. La direzione artistica è stata affidata alla Scuola di Fumetto d’Abruzzo, sede di Avezzano, guidata da Fabrizio Del Monaco – “L’evento – afferma l’amministratrice – si preannuncia già innovativo: sarà interamente dedicato al mondo del fumetto, del gaming e dell’animazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dietro, c’è un lavoro non indifferente; siamo orgogliosi di poter dotare la nostra città di un Festival di due giorni dal grande potere aggregativo ed attrattivo – aggiunge testualmente l’articolo online. I tanti laboratori di disegno, di fumetti e di manga giapponesi che vi saranno, saranno dedicati non solo ai bambini e ai ragazzi, ma a chiunque abbia voglia di sperimentare una forma d’arte diversa”.Ad arricchire l’atmosfera, inoltre, ci saranno musica live, spettacoli, performance artistiche, cosplay, arte urbana e tanto altro – recita il testo pubblicato online. La location principale dell’evento sarà Piazza Risorgimento, “ma – conclude Federica Collalto – andremo a diffondere il divertimento anche per le vie principali del centro, creando dei punti sparsi di spettacolo dal vivo – riporta testualmente l’articolo online. Il palcoscenico, quindi, sarà itinerante – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Avezzano Bimbi” non perderà la tua identità, oramai consolidata nel tempo, ma si trasformerà in meglio, grazie ad un arricchimento importante e mai testato fino ad ora – si apprende dal portale web ufficiale. L’appello è rivolto a tutte le attività, come librerie, negozi specializzati e cartolerie: chi vuole, è ancora in tempo per salire su questo treno – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono invitati a partecipare fumettisti, illustratori, game designer, negozi specializzati, creatori di gadget, editori indipendenti, associazioni culturali e operatori del settore educativo e dell’infanzia – Il countdown è iniziato: il “Comix & Games” è pronto a scrivere la prima pagina di una storia tutta nuova”. Il Comune, per l’occasione, allestirà un’area espositiva gratuita per stand dedicati al merchandising, alla promozione, alla divulgazione culturale e ad attività ludico-educative pensate per un pubblico più giovane – si apprende dalla nota stampa. Per candidarsi all’uso gratuito di uno stand espositivo, occorre inviare una richiesta con relativa presentazione all’indirizzo e-mail: cerimoniale@comuneavezzano – it

