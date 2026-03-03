Avezzano, Borse di studio, il comune di Avezzano pubblica l’avviso, ecco i requisiti e come presentare domanda

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado hanno tempo fino giovedì 2 aprile per presentare la domanda della borsa di studio – Il Comune di Avezzano ha pubblicato l’avviso per l’accesso al beneficio relativo all’anno scolastico 2025/2026. A darne notizia è il vicesindaco, Domenico Di Berardino, che ha la delega alle Politiche scolastiche – Il beneficio erogato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito può essere utilizzato dagli studenti beneficiari per l’acquisto dei libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l’accesso a beni e servizi di natura culturale – si apprende dalla nota stampa. Possono presentare domanda tutti gli studenti e le studentesse residenti nel territorio del Comune di Avezzano, regolarmente iscritti all’anno scolastico 2025/2026 in un istituto della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (SIDI) e appartenerti ad un nucleo familiare con ISEE in corso di validità fino a 10mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’avviso contenente tutti i requisiti e il relativo modulo di domanda possono essere consultati sul sito istituzionale del Comune di Avezzano all’indirizzo www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. avezzano – aq.it L’istanza compilata in ogni suo campo ed i documenti richiesti devono essere inviati tramite mail oppure posta elettronica certificata all’indirizzo: comune – avezzano – aq@postecert.it entro e non oltre giovedì 2 aprile – si apprende dalla nota stampa. Gli uffici comunali restano a disposizione – si apprende dalla nota stampa. Per eventuali chiarimenti gli interessati possono contattare il Segretariato sociale al numero 0863/501334 oppure la Segreteria del settore III al numero 0863/501356.

