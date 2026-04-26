Avezzano Calcio: Promozione conquistata con un netto 5-0, Verrecchia (FDI) soddisfatto

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, ha espresso la sua grande soddisfazione per la vittoria del campionato di Promozione della Avezzano Calcio. Verrecchia ha dichiarato: “Complimenti ai ragazzi che, con orgoglio e determinazione, hanno lottato molto, conquistando un traguardo importante che consente alla squadra di salire di categoria e approdare nel campionato di Eccellenza”.

Il percorso verso la vittoria non è stato semplice, con tutte le squadre avversarie che hanno affrontato l’Avezzano con grande motivazione, rendendo la competizione ancora più intensa. Il primato in classifica è stato reso combattuto anche dalla costante rincorsa del Roseto Calcio, al quale Verrecchia ha rivolto un plauso per la stagione disputata.

La vittoria è arrivata con anticipo grazie a un netto 5-0, che ha portato l’Avezzano ad accumulare 85 punti e segnare 114 gol, con due giornate di anticipo. Verrecchia ha sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico, in particolare della curva nord, sempre pronta a incitare la squadra.

Ora la Avezzano Calcio si prepara ad affrontare una sfida ancora più impegnativa nella categoria superiore. La squadra biancoverde si appresta a salire di livello e a disputare il campionato di Eccellenza, pronta a dimostrare il proprio valore in una nuova competizione.