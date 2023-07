Avezzano, cambia la macchina amministrativa Arriva un giovane dirigente per gestire verde e transizione digitale. Ferretti capo di Gabinetto. In giunta la Colizza termina il suo mandato

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Piccola rivoluzione a Palazzo di città dove entra un nuovo dirigente a progetto, l’Ing. Roberto Laurenzi, per gestire verde e transizione digitale, pianificazione organizzativa e sviluppo del territorio, mentre l’architetto Antonio Ferretti, già alla guida del settore lavori pubblici, sarà anche il Capo di Gabinetto – Movimenti che aprono ufficialmente il percorso di rinnovamento dell’ente, anticipati dal sindaco Giovanni Di Pangrazio che aveva annunciato lo sblocco delle assunzioni – aggiunge la nota pubblicata. Così, il comune torna ad aprire le porte a nuove energie e competenze dopo anni di uscite per pensionamenti e turnover che hanno indebolito la macchina amministrativa – si legge sul sito web ufficiale. Tra le uscite, quella del dirigente Claudio Paciotti che va in pensione ed a cui subentra, temporaneamente e con contratto annuale di alta specializzazione, proprio l’Ing. Laurenzi, 37 anni, fino ad ora in forze al comune di Capistrello – recita il testo pubblicato online. Per il triennio 2023/25 il programma dei reclutamenti dell’amministrazione comunale ha messo nero su bianco la cifra di 35 assunzioni – precisa il comunicato. Tra queste altre figure dirigenziali che verrà successivamente individuata – viene evidenziato sul sito web. Ma le novità riguardano anche la Giunta con l’assessore Maria Teresa Colizza, che aveva già manifestato al sindaco la volontà di terminare il suo impegno dopo aver accompagnato l’ente nella fase di ripresa post pandemia, in linea con una disponibilità dall’inizio inquadrata proprio nella gestione dell’emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. La Colizza, due giorni fa, di concerto con il sindaco, ha protocollato ufficialmente le proprie dimissioni – precisa la nota online. Un’uscita caratterizzata dalla riconoscenza del primo cittadino Giovanni Di Pangrazio che più volte ha sottolineato l’impegno dell’assessore Colizza come impeccabile organizzatrice sul fronte della sanità, nelle fasi convulse della pandemia quando si è spesa in prima persona quale supporto indispensabile della ASL, anche come volontaria

