Avezzano, Cambia la viabilità in centro-città per la ‘Settimana Marsicana’: modifiche alla circolazione per lo Street Food

Continuano ad andare in scena, nella città di Avezzano, i numerosi eventi estivi – tutti gratuiti – inseriti nel corposo calendario delle iniziative e delle manifestazioni dell’estate 2023, programmati dall’amministrazione comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da oggi, 4 agosto, scatteranno delle modifiche alla viabilità e alla circolazione veicolare per via della presenza (fino a lunedì) di vari punti enogastronomici e di postazioni per lo street food lungo alcune vie del centro cittadino, il tutto ricompreso nella cornice della “Settimana Marsicana” organizzata dalla Pro Loco – aggiunge testualmente l’articolo online. I vari punti di ristoro saranno dislocati su via Pagani e su via Corradini, tutti i giorni, dalle ore 17 fino alla mezzanotte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono stati introdotti, perciò, tramite apposita ordinanza firmata dal dirigente del Settore Viabilità del Comune, il divieto di transito e il divieto di sosta, che scatteranno dalle ore 14 di domani, venerdì 4 agosto, e rimarranno in vigore fino alle ore 12 di lunedì 7 agosto – recita il testo pubblicato online. I divieti riguarderanno via Giovanni Pagani (tratto compreso tra l’incrocio con Via Corradini e l’incrocio con Via Diaz), Via Corradini (per il tratto che va dall’incrocio con Via Marconi all’incrocio con Via Mazzini), via Trento (tratto dall’incrocio con Via Diaz all’incrocio con Via Corradini) e via Trieste (tratto dall’incrocio con Via Diaz fino all’incrocio con Via Corradini).Dalle ore 17 di oggi inoltre, verranno estesi il divieto di transito dei veicoli e il divieto di sosta anche su Via Cataldi (tratto dall’incrocio con Via Amendola all’incrocio con Via Corradini), Via Corradini (tratto tra l’incrocio con Via Veneto e l’incrocio con Via Cataldi), Via Marconi (tratto dall’incrocio con Via Corradini all’uscita del parcheggio interno del palazzo ex-Inail) e, infine, via Fontana (tratto dall’ingresso del parcheggio del palazzo ex-Inail all’incrocio con Via Marconi). Il divieto sarà valido fino a domenica 6 agosto – Lo street food, lo scorso anno, ha fatto registrare significative presenze, in termini di partecipazione e di fruizione, da parte dei cittadini marsicani e dei turisti.

