Avezzano, Campagna di sensibilizzazione per i proprietari di cani: “Il buon esempio lascia il segno. Non sul marciapiede”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Pannelli con QR code per la mappa dei cestini – aggiunge la nota pubblicata. Ancora una volta protagonista Marsio, il personaggio nato dalla penna di Maicol Palumbo Amare la propria città non significa soltanto viverla, ma rispettarla ogni giorno, nei piccoli gesti quotidiani – aggiunge la nota pubblicata. Il senso civico nasce proprio da qui: dalla consapevolezza che ogni comportamento individuale contribuisce a costruire l’immagine e la qualità della vita della comunità in cui viviamo – riporta testualmente l’articolo online. Avezzano è la casa di tutti noi e, proprio per questo, tutti possiamo fare la differenza – si apprende dal portale web ufficiale. Con questo spirito nasce l’iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla consigliera comunale Federica Collalto, che ha voluto richiamare l’attenzione dei cittadini su un tema tanto semplice quanto importante: il rispetto degli spazi pubblici quando si portano a passeggio i propri cani – Per farlo è stato scelto un linguaggio immediato e vicino alla comunità. Sulla nuova segnaletica installata in città compare infatti Marsio, il personaggio autoctono nato dalla penna di Maicol Palumbo e già protagonista di una serie di fumetti che raccontano la storia e l’identità di alcuni quartieri della città. Questa volta Marsio diventa la voce di un messaggio di civiltà rivolto ai proprietari degli amici a quattro zampe – Lo slogan è chiaro, diretto e anche ironico: “Il buon esempio lascia il segno – recita il testo pubblicato online. Non sul marciapiede”. “L’obiettivo dell’amministrazione – spiega la Collalto – è quello di responsabilizzare tutti facendo leva sul senso civico, ricordando che il decoro urbano non dipende soltanto dalle istituzioni ma anche dal comportamento quotidiano di ciascuno di noi – precisa il comunicato. Una città pulita e accogliente è il risultato di tanti piccoli gesti di rispetto”. La cartellonistica introduce anche uno strumento pratico pensato per aiutare concretamente i cittadini – Su ogni pannello è presente, infatti, un QR code che, se inquadrato con lo smartphone, permette di aprire la mappa delle dog toilet installate in città, così da individuare facilmente quella più vicina – si legge sul sito web ufficiale. Un servizio che si inserisce nel lavoro portato avanti dall’assessore all’Ambiente Maria Antonietta Dominici, impegnata negli anni nell’implementazione delle postazioni dedicate agli animali proprio per facilitare una convivenza sempre più civile tra cittadini, ambiente e amici a quattro zampe – si apprende dalla nota stampa. Accanto alla sensibilizzazione resta naturalmente anche il richiamo alle regole: il regolamento comunale prevede l’obbligo per chi porta a passeggio il proprio cane su aree pubbliche di essere munito degli strumenti per la raccolta delle deiezioni – Una città più pulita, più accogliente e più vivibile nasce dalla responsabilità di ciascuno – “Avezzano merita attenzione, cura e amore – conclude la consigliera – E a volte basta davvero poco per dimostrarlo: un gesto semplice, quotidiano, che lascia il segno – riporta testualmente l’articolo online. Ma non sul marciapiede”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/