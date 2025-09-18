Avezzano, Campionati Europei di Ciclismo Gravel 2025: disposizioni sulla viabilità per il 20 e 21 settembre

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Attenzione ai divieti di sosta (con rimozione) e di transito In occasione della gara ciclistica dei Campionati Europei di Gravel 2025, in programma domenica 21 settembre 2025, il Comune di Avezzano rende note le prescrizioni viarie disposte dall’Ordinanza Dirigenziale n. 210 del 18 settembre 2025, firmata dal Dirigente del Corpo di Polizia Locale, dott. Luca Montanari – aggiunge la nota pubblicata. La regolamentazione temporanea della circolazione si è resa necessaria per garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione, che interesserà il territorio comunale e i comuni limitrofi di Scurcola Marsicana, Massa d’Albe e Magliano de’ Marsi – Principali disposizioni Divieto di sosta con rimozione e divieto di transito veicolare e pedonale dalle ore 00:01 del 20 settembre alle ore 18:00 del 21 settembre in:• via Marconi (da via Corradini all’uscita parcheggio ex INAIL)• via Fontana (dal parcheggio ex INAIL a via Marconi)Divieto di sosta con rimozione e divieto di transito veicolare e pedonale dalle ore 06:00 alle ore 18:00 del 21 settembre in:Parcheggio ex INAIL, via Marconi (tratto fino a via N. Sauro), via N. Sauro, via Fontana (fino a via Mazzini), via Corradini, via Mazzini, via Pagani, via Diaz (fino a Corso della Libertà), Corso della Libertà, via Cataldi, via Trieste, via Trento – recita il testo pubblicato online. Divieto di transito veicolare dalle ore 06:00 alle ore 18:00 del 21 settembre in:via Monte Zebio, via Cataldi (da via Battisti a via N. Sauro), via A. Gramsci, via Marruvio, via D’Annunzio, via Andersen, via N. Sauro (da via Mazzini a via Marconi), via Crispi, via Diaz (da via Mazzini a via Pagani), via Mons. Valerii, via Monfalcone, via Trieste (da via Mons. Bagnoli a via Diaz). L’A.S.D. “Team Go Fast”, ente organizzatore della gara, provvederà a posizionare la segnaletica temporanea di divieto di sosta almeno 48 ore prima e predisporre sbarramenti, deviazioni e percorsi alternativi, con personale incaricato al presidio costante; Il Comune invita i cittadini alla massima attenzione per ridurre i disagi e consentire lo svolgimento in sicurezza di un evento sportivo di rilievo internazionale e ringrazia per la collaborazione – si apprende dalla nota stampa. ORDINANZA LEGGI ANCHE Gravel 2025, conto alla rovescia: il Comune pubblica le mappe e annuncia l’ordinanza su traffico e divieti

