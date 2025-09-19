Avezzano, Campionati europei di ciclismo Gravel: Piazza Risorgimento diventa un villaggio sportivo

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Piazza Risorgimento si è trasformata in un grande villaggio sportivo: gazebo colorati, bici pronte a scattare e team da tutta Europa che definiscono accrediti e dettagli organizzativi – precisa la nota online. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: Avezzano si veste di ciclismo per i Campionati Europei Gravel 2025, che domenica 21 settembre vedranno sfilare i migliori interpreti della specialità su un percorso che abbraccia diversi comuni della marsica: 70 % del percorso su sterrato, 30 % su strada – viene evidenziato sul sito web. Dietro le quinte, l’organizzazione è già in pieno fermento – riporta testualmente l’articolo online. L’A.S.D. Team Go Fast coordina le operazioni logistiche, una pubblicità fonica ricorda ai cittadini di rispettare le nuove prescrizioni sulla viabilità e i primi curiosi si fermano ad osservare l’evento che giunge in città dopo che, solo nello scorso anno, era passata la carovana rosa del giro D’Italia – viene evidenziato sul sito web. Da domani sera scatteranno le prime prescrizioni definite dall’ordinanza del dirigente della Polizia Locale Luca Montanari – precisa la nota online. Poi domenica, tutti con gli occhi alla sfida tra polvere, salite e splendidi scenari – Per la riuscita dell’evento è importante rispettare le modifiche alla viabilità. Divieto di sosta con rimozione e di transito veicolare e pedonale dalle 00:01 del 20 settembre alle 18:00 del 21 settembre in: via Marconi (da via Corradini all’uscita parcheggio ex INAIL) e via Fontana (dal parcheggio ex INAIL a via Marconi).Divieto di sosta con rimozione e di transito veicolare e pedonale dalle 06:00 alle 18:00 del 21 settembre in:Parcheggio ex INAIL, via Marconi (fino a via N. Sauro), via N. Sauro, via Fontana (fino a via Mazzini), via Corradini, via Mazzini, via Pagani, via Diaz (fino a Corso della Libertà), Corso della Libertà, via Cataldi, via Trieste, via Trento – aggiunge testualmente l’articolo online. Divieto di transito veicolare dalle 06:00 alle 18:00 del 21 settembre in:via Monte Zebio, via Cataldi (da via Battisti a via N. Sauro), via A. Gramsci, via Marruvio, via D’Annunzio, via Andersen, via N. Sauro (da via Mazzini a via Marconi), via Crispi, via Diaz (da via Mazzini a via Pagani), via Mons. Valerii, via Monfalcone, via Trieste (da via Mons. Bagnoli a via Diaz). Attenzione anche ad alcuni tratti che subiranno interruzioni sulla SP 125 e la SP 24

