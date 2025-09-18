Avezzano, Campionati Europei di Gravel 2025: indicazioni sulla viabilità e mappe

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Domenica 21 settembre 2025 Avezzano sarà il cuore pulsante del ciclismo internazionale con i Campionati Europei di Gravel.Il percorso Gravel si snoderà tra le vie principali di Avezzano, le frazioni e le aree limitrofe compresi Massa D’albe, Magliano dei Marsi Scurcola – viene evidenziato sul sito web. In particolare, per la città di Avezzano le zone interessate saranno: Via Corradini (angolo via Trieste)Via PaganiSottopassaggio via Pagani Via Don MinzoniVia LiguriaVia ViottiTratti sterratiVia delle GinestreInterportoSP 125 da Antrosano a CappellePercorso verso Scurcola e Massa d’AlbeVia Fonte Rio (frazione di Antrosano)Via Cecconi (interessata in entrambi i sensi di marcia )Via FuciniVia PlatoneInterportoVia delle Ginestre (altro senso di marcia)Via Giuseppe Di GiorgioVia PalanzaVia PonchielliVia CamathiasVia PuglieVia Liguria (interessata in entrambi i sensi di marcia)Via Don Minzoni (in entrambi i sensi di marcia)Via Diaz fino a Corso della LibertàVia CataldiVia Nazario SauroVia MarconiVia G. FontanaVia Mazzini (da via Fontana)Via Pagani Un tracciato tecnico e spettacolare, che coniuga l’adrenalina della gara con scorci suggestivi del territorio marsicano – Attenzione ai punti sensibili Il passaggio continuo degli atleti tra le ore 11:00 e 16:00 comporterà la chiusura al traffico lungo tutto il circuito ma alcune strade saranno transitabili in un senso di marcia, in altre il passaggio delle auto sarà consentito in sicurezza dopo quello degli atleti – precisa la nota online. Alcuni tratti, in particolare sulle strade provinciali SP 125 e SP 24, richiederanno la massima attenzione e saranno presidiati – aggiunge la nota pubblicata. SP 125 (tra via Luigi Capuana – incrocio via Cappelle di Antrosano) SP 24 (incrocio via del Sambuco e via del Tratturo, Massa d’Albe)SP 24 (piazza della Chiesa e via Umberto Maddalena, frazione Forme)SP 24 dir (incrocio via di Massa Castelnuovo)Intersezione SP 24 – SP 24 dirSP 125 incrocio via Platone PERCORSO GRAVEL E VIABILITA’ CLICCA PER SFOGLIARE IL FLIPBOOK E CONOSCERE NEL DETTAGLIO IL PERCORSO

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 01, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/