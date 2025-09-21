Avezzano capitale europea del ciclismo Gravel: attenzione a percorso, divieti e viabilità

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Dalla mattinata di oggi, domenica 21 settembre 2025, Avezzano ospiterà i Campionati Europei di Gravel, appuntamento sportivo di portata internazionale che porterà in città centinaia di atleti e appassionati da tutta Europa – si apprende dal portale web ufficiale. Una disciplina in continua crescita che unisce lo spettacolo sportivo al fascino del territorio, valorizzando il centro urbano, le frazioni e i tratti naturalistici marsicani – precisa il comunicato. Il passaggio continuo degli atleti tra le ore 11:00 e le 16:00 comporterà chiusure al traffico lungo il circuito di gara – si legge sul sito web ufficiale. I divieti di sosta e transito entreranno in vigore già nelle ore precedenti, secondo quanto previsto dall’ordinanza comunale – In alcuni tratti sarà consentita la circolazione a senso unico o regolata dal personale addetto dopo il passaggio dei corridori – precisa la nota online. Particolare attenzione dovrà essere prestata nei punti sensibili del circuito, tra cui la SP 125, la SP 24 e gli incroci principali nelle frazioni e nelle aree periferiche della città, che saranno presidiati per garantire la sicurezza di tutti – aggiunge la nota pubblicata. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza: a consultare con attenzione le mappe disponibili online;a rispettare i divieti di sosta e transito;a seguire le indicazioni della segnaletica e del personale di servizio – recita il testo pubblicato online. Con il contributo e la collaborazione di tutti, Avezzano potrà vivere al meglio una grande festa dello sport, che proietterà la città al centro dell’Europa del ciclismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Campionati Europei di Gravel 2025: indicazioni sulla viabilità e mappe Il percorso Il tracciato coinvolgerà alcune delle principali vie di Avezzano, le frazioni e i comuni limitrofi di Massa d’Albe, Magliano dei Marsi e Scurcola Marsicana – viene evidenziato sul sito web. Tra i punti interessati in città figurano: Via Corradini (angolo via Trieste)Via PaganiSottopassaggio via PaganiVia Don MinzoniVia LiguriaVia ViottiTratti sterratiVia delle GinestreInterportoSP 125 (da Antrosano a Cappelle)Via Fonte Rio (Antrosano)Via CecconiVia FuciniVia PlatoneVia Giuseppe Di GiorgioVia PalanzaVia PonchielliVia CamathiasVia PuglieVia Diaz fino a Corso della LibertàVia CataldiVia Nazario SauroVia MarconiVia G. FontanaVia Mazzini (da via Fontana) Un tracciato tecnico e suggestivo, che unirà lo spettacolo sportivo alla bellezza del territorio – Il flipbook digitale con le mappe del percorso, già disponibile sul sito istituzionale del Comune, rappresenta uno strumento utile sia per chi vorrà seguire da vicino la gara sia per i cittadini che dovranno programmare i propri spostamenti: Mappe e viabilità Campionati Europei di Gravel 2025 Attenzione alla viabilità Il passaggio continuo degli atleti tra le ore 11:00 e 16:00 comporterà la chiusura al traffico lungo il circuito, mai i divieti dovrebbero scattare qualche ora prima, con alcune eccezioni in cui sarà consentita la circolazione in un solo senso di marcia o con transito regolato dopo il passaggio dei corridori – precisa la nota online. Particolare attenzione sarà richiesta nei seguenti punti sensibili, presidiati per garantire la sicurezza: SP 125 (tra via Luigi Capuana e incrocio via Cappelle di Antrosano)SP 24 (incrocio via del Sambuco e via del Tratturo, Massa d’Albe)SP 24 (piazza della Chiesa e via Umberto Maddalena, frazione Forme)SP 24 dir (incrocio via di Massa Castelnuovo)Intersezione SP 24 – SP 24 dirSP 125 (incrocio via Platone) Attenzione poi ai divieti di sosta a e di transito: Divieto di sosta con rimozione e divieto di transito veicolare e pedonale dalle ore 00:01 del 20 settembre alle ore 18:00 del 21 settembre in: • via Marconi (da via Corradini all’uscita parcheggio ex INAIL) • via Fontana (dal parcheggio ex INAIL a via Marconi) Divieto di sosta con rimozione e divieto di transito veicolare e pedonale dalle ore 06:00 alle ore 18:00 del 21 settembre in: Parcheggio ex INAIL, via Marconi (tratto fino a via N. Sauro), via N. Sauro, via Fon-tana (fino a via Mazzini), via Corradini, via Mazzini, via Pagani, via Diaz (fino a Corso della Libertà), Corso della Libertà, via Cataldi, via Trieste, via Trento – Divieto di transito veicolare dalle ore 06:00 alle ore 18:00 del 21 settembre in: via Monte Zebio, via Cataldi (da via Battisti a via N. Sauro), via A. Gramsci, via Mar-ruvio, via D’Annunzio, via Andersen, via N. Sauro (da via Mazzini a via Marconi), via Crispi, via Diaz (da via Mazzini a via Pagani), via Mons. Valerii, via Monfalcone, via Trieste (da via Mons. Bagnoli a via Diaz).

