Avezzano, cardiologia: telemedicina anche in zone senza Rete

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:mar 19 mag, 2026AVEZZANO – Controlli da remoto sulle cardiopatie, attraverso la telemedicina, anche per pazienti della Marsica che vivono in aree prive di connessione – si apprende dalla nota stampa. In seguito a un’intesa siglata tra Asl e Telespazio nel reparto di cardiologia dell’ospedale di Avezzano, diretto dal prof. Francesco Vetta, ? stato avviato un progetto che consente agli specialisti del presidio marsicano di seguire a distanza anche quei malati che si trovano nelle zone periferiche della Marsica non coperte dalla Rete – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di un’innovazione tecnologica che, grazie alla societ? di Telecomunicazioni, consente di superare le limitazioni che hanno finora penalizzato, lasciandola fuori dalle attivit? di monitoraggio a distanza, una significativa quota di pazienti – Chi abita in zone non servite dal segnale Internet, per sottoporsi in particolare a controlli periodici su scompenso cardiaco e aritmie, era costretto a spostarsi dai centri di residenza della Marsica all’ospedale di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Ora ? invece possibile assistere da remoto le aree prive di segnale in virt? di dispositivi, messi a disposizione da Telespazio e utilizzati dal paziente, che inviano telematicamente dati e informazioni cliniche direttamente agli specialisti dell’ospedale di Avezzano – Il progetto con Telespazio coinvolge attualmente diversi pazienti che si aggiungono alla platea degli altri 150 che da oltre un anno e mezzo gi? usufruiscono dei controlli a distanza nelle aree dove il segnale ? presente – si apprende dalla nota stampa. L’estensione della telemedicina a un’ulteriore quota di malati consente di acquisire importanti vantaggi che, oltre ad agevolare il paziente, migliorano notevolmente l’organizzazione di lavoro del reparto – recita il testo pubblicato online. Se da una parte il malato non ha pi? bisogno di spostarsi in ospedale, dall’altra il reparto di Cardiologia di Avezzano pu? ridurre i ricoveri e l’afflusso in ambulatorio – L’attivit? di monitoraggio con telemedicina, inserita nell’organizzazione complessiva dell’Unita operativa, ? affidata alla dott.ssa Cristiana Ippoliti – precisa il comunicato. “Con l’allargamento dei controlli a distanza anche nei territori senza Rete”, dichiara il prof. Vetta, “possiamo recuperare spazi e disponibilit? a favore dei pazienti che hanno bisogno di controlli diretti per i quali c’? la necessit? della presenza dello specialista” Peraltro, per l’ospedale marsicano va segnalata un’importante novit? su un altro fronte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Infatti, per la prima volta nel presidio, ? stato impiantato un pacemaker senza fili che consiste in una capsula collocata all’interno del cuore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di una ulteriore innovazione che alza ancora lo standard di assistenza – si apprende dal portale web ufficiale. Rispetto ai pacemaker tradizionali questi nuovi dispositivi consentono di ridurre notevolmente o azzerare il rischio di infezioni – precisa la nota online. Un aspetto non indifferente non solo per il paziente ma anche per l’attivit? del reparto perch? evita, in caso di infezioni, nuovi ricoveri e interventi – Il pacemaker senza fili non pu? essere applicato a tutti i pazienti ma solo a quelli che presentano condizioni idonee, individuate dallo specialista solo dopo un’accurata selezione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it