Avezzano, Caregiver familiari, al via le domande per il contributo di sollievo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il Comune di Avezzano tende una mano a coloro che si prendono cura di un familiare in condizioni di disabilità. E’ stato, infatti, pubblicato l’avviso finalizzato alla raccolta delle domande per l’assegnazione del “contributo di sollievo” a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare – si apprende dalla nota stampa. Il beneficio è previsto nell’ambito del Piano sociale distrettuale ECAD 3 – Avezzano 2023/2025. “Il caregiver familiare cura e assiste la persona non autosufficiente nelle attività della vita quotidiana, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza”, spiega il vicesindaco Domenico Di Berardino – “Attività che richiedono costanza, impegno ed enorme spirito di sacrificio – riporta testualmente l’articolo online. Assistere quotidianamente un familiare in condizioni di disabilità, fisica o psichica, non è affatto semplice, non ci sono giorni o orari liberi – Per offrire un sostegno ai caregiver familiari l’amministrazione comunale di Avezzano ha emanato un avviso, finalizzato all’assegnazione di un beneficio, nel tentativo di alleggerire il peso che grava su queste persone nel loro ruolo di cura e assistenza”. Il contributo di sollievo è rivolto ai caregiver familiari residenti nel Comune di Avezzano e anagraficamente conviventi con la persona non autosufficiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La disabilità può essere di natura fisica o comportamentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’avviso contempla anche contributi di sollievo finalizzati a prestazioni di tregua dall’assistenza continuativa alla persona con disabilità gravissima ad esempio per il fine settimana, che favoriscano una sostituzione nell’assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità. Possono presentare domanda tutti i caregiver familiari il cui valore ISEE ordinario non superi i 36mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’avviso e il modulo per la presentazione dell’istanza (Allegato A) sono disponibili sul sito www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. avezzano – recita il testo pubblicato online. aq.it e presso lo sportello di Segretariato Sociale, via Vezzia 32/A, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. All’istanza dovrà essere allegata una fotocopia documento di identità in corso di validità del caregiver e del familiare assistito e una fotocopia della certificazione di invalidità dell’assistito – Le domande devono essere presentate entro il 23 dicembre 2025 in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. avezzano – recita il testo pubblicato online. aq@postecert.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Avezzano, in piazza della Repubblica n. 8. Gli uffici del Servizio sociale professionale del Comune sono a disposizioni per fornire ogni chiarimento ai numeri 0863/501377 e 0863/501325. Le domande ritenute ammissibili saranno valutate dall’Unità di valutazione multidimensionale dell’As1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

