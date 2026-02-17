Avezzano, Castello Orsini pieno per il processo a Carlo D’Angiò

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:È stato un successo di pubblico il Processo a Carlo I D’Angiò. L’evento di domenica 15 ha registrato il tutto esaurito con un Catello Orsini pieno per il format originale pensato dagli organizzatori – precisa la nota online. La manifestazione si è aperta con i saluti istituzionali portati dal sindaco Giovanni Di Pangrazio, che ha sottolineato l’importanza dell’evento medievale della Battaglia dei Piani Palentini, detta di Tagliacozzo – riporta testualmente l’articolo online. Avezzano oggi è capofila del progetto di Rete dei Comuni di Marsica Medievale e, quale capoluogo della Marsica, si sra preparando all’organizzazione di un grande appuntamento scenografico proprio a ricordo della Battaglia che ha cambiato le sorti dell’Europa – si apprende dal portale web ufficiale. Ma, come preparazione per il prossimo appuntamento, in tanti hanno partecipato al processo messo in scena tra le mura del Castello a cui hanno assicurato la presenza gli Assessori Alessandro Pierleoni e Cinzia Basilico, la consigliera Patrizia Gallese, la responsabile dell’Aia dei Musei Flavia De Sanctis, il Vicesindaco del Comune di Ovindoli Michela Tatarelli – Applauditissime le arringhe degli avvocati Giovanni Marcangeli, per l’accusa, e Leonardo Cascere per la difesa del Re Angioino, che hanno infiammato le scene del processo – riporta testualmente l’articolo online. La replica, da parte della corte di giustizia, formata dagli Avvocati Luigi Ranalletta e Antonello Lucangeli, magistralmente diretti, quale Presidente, dalla dott.ssa Cecilia Angrisano, che si è calata nella parte, spiegando e illustrando oltre che la sentenza finale del processo, anche una rivisitazione della storia medievale delle due casate Sveva e Angioina – si apprende dal portale web ufficiale. Di rilievo anche la prova dell’avv. Giovanni Fracassi nell’interpretazione de Alardo de Valery, Alberto Santucci nella parte del Re Angioino Carlo I d’Angio’, Piero d’Andrea nella parte di Galvano Lancia, Emanuela Mastroddi nella Figura di Elisabetta di Baviera, mamma di Corradino di Svevia, Yan Di Santis nel Corradino di Svevia – Insomma, un riscontro davvero significativo per il copione scritto da Bruno Rossi e per l’architetto Lorenzo Fallocco, Presidente dell’Associazione Marsica Medievale –

