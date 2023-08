Avezzano, Cavalli sotto le stelle, lo spettacolo conquista il pubblico di Piazza Risorgimento. Ad Avezzano arrivano appassionati da tutta Italia. Questa sera di replica

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

Entusiasma davvero la quarta edizione di Cavalli sotto le stelle, con Piazza Risorgimento che diventa una splendida arena, circondata dalla carica di migliaia di curiosi e appassionati – alcuni dei quali hanno fatto centinaia di chilometri per essere ad Avezzano – e animata da uno spettacolo raro per intensità, evoluzioni e ritmo – recita il testo pubblicato online. La prima serata del galà cavalleresco -frutto della collaborazione tra amministrazione comunale e ADS Dreaming Horse, grazie alla passione degli organizzatori – tra i quali Roberto D’Ippolito, Luca e Andrea Massimiani, Roberto Cotturone – fa il tutto esaurito dopo aver offerto momenti interessanti anche nel giorno precedente con un concerto country e spazi dedicati ai bambini. Meticolosa la preparazione: due giorni interi di lavoro e 400 m3 di sabbia da assestare nel modo migliore, ma soprattutto impeccabile la gestione dell’evento da parte del direttore artistico Nico Belloni, voce storica del Gran galà d’Oro della Fieracavalli di Verona che accoglie le autorità – il Sindaco Giovanni Di Pangrazio, il senatore Guido Liris, il Vescovo Giovanni Massaro – mentre entra nell’arena l’ospite d’onore : la Fanfara del 4° Rtg a cavallo dei Carabinieri, applauditissima dal pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Poi via all’ingresso delle esibizioni, da Bartolo Messina, alla campionessa di arcieria a cavallo Ilaria Fiori, al circo bianco di Francesca Ghini – Due ore che scorrono velocemente tra sorrisi e ammirazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E oggi si replica, sempre con lo spazio pomeridiano per i bimbi e poi una serata al galoppo che partirà alle 21

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/