Avezzano, C’è la svolta per via Silone, firmato l’accordo per il completamento delle opere di urbanizzazione. Il sindaco Di Pangrazio: “Risolta anche questa importante vicenda”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Avezzano – C’è la svolta per via Ignazio Silone e, ora, è messa nero su bianco – riporta testualmente l’articolo online. È stato firmato al Comune di Avezzano l’accordo per il completamento delle opere di urbanizzazione – L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianni Di Pangrazio, chiude l’intesa per realizzare la strada e le opere di urbanizzazione bloccate da tempo e incagliate in una situazione particolarmente intricata, anche dal punto di vista legale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La firma dell’accordo – siglata ieri alla presenza dei dirigenti Mauro Mariani e Antoni Ferretti – si aggiunge così alla lunga lista di contenziosi complessi risolti come quelli con IRIM, sulle cave o sulla ex ferrovia dello Zuccherificio – Ed ora anche questa vicenda, ferma da venti anni, si avvia ad un destino diverso – “Abbiamo trovato una soluzione che pone fine ai disagi manifestati dai residenti dando il via alla riqualificazione di quella zona in cui vivono tante famiglie” commenta il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio che poi spiega- “procederemo, in accordo con parte dei lottizzanti, a completare le opere di urbanizzazione, sistemare la strada, realizzare il verde pubblico – Un altro impegno mantenuto”. Le opere di urbanizzazione mancanti saranno completate con risorse pubbliche e private – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Comune ringrazia i privati che hanno già firmato l’accordo per i lavori – L’urbanizzazione, infatti, spettava ai privati lottizzanti – aggiunge la nota pubblicata. La strada, i marciapiedi, la pubblica illuminazione e le aree verdi dovevano essere realizzate da loro, ma non sono mai state completate lasciando un quartiere in sospeso tra potenzialità e abbandono – recita il testo pubblicato online. Sul punto anche una recente sentenza del TAR aveva chiarito che gli interventi in questione erano di competenza di coloro che, a suo tempo, avevano edificato nell’area così il comune aveva portato in giudizio alcune società. Ma, alla fine, ha prevalso il buonsenso e la volontà di trovare un percorso condiviso – aggiunge testualmente l’articolo online. Per questo interverranno, per buona parte dell’investimento, proprio i soggetti privati che hanno firmato l’accordo mentre il comune agirà legalmente, su coloro che non hanno aderito, per il recupero delle spese sostenute dall’ente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il nodo del completamento di via Silone è rimasto irrisolto per oltre vent’anni con la strada che era finita nel degrado a causa di una vicenda urbanistica intricata, inestricabile dagli inizi del 2000 ad oggi – aggiunge la nota pubblicata. Da lì erano scattati contenziosi senza uno sbocco concreto fino a quando, anche grazie all’intervento diretto del sindaco nel ruolo di mediatore, è arrivato l’accordo – riporta testualmente l’articolo online.

