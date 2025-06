Avezzano, Censimento permanente popolazione e abitazioni 2025

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il 1° ottobre di ogni anno prende l’avvio il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – precisa il comunicato. L’ultima edizione (dicembre 2024) ha coinvolto 2.530 Comuni e circa 1 milione di famiglie – si apprende dalla nota stampa. Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi – Grazie all’integrazione dei dati raccolti attraverso due diverse rilevazioni campionarie – denominate “da Lista” e “Areale” – con quelli provenienti dalle fonti amministrative, il Censimento è in grado di restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del carico statistico sulle famiglie – si apprende dalla nota stampa. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I primi risultati dell’edizione 2024 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni saranno diffusi a dicembre 2025. Per qualsiasi ulteriore informazione e per la documentazione completa sul Censimento si invita a visitare il sito web istituzionale a ciò dedicato dell’Istat: Popolazione e abitazioni – Istat Il Comune di Avezzano ha emanato un Avviso contenente il Bando per il reclutamento di n° 3 Rilevatori esterni da formare ed affiancare a quelli interni già individuati dall’Ufficio Comunale di Censimento per lo svolgimento delle operazioni censuarie dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025. Il Bando scade il giorno 14/07/2025, di seguito i link per la partecipazione: – Avviso Bando A1 – Domanda di partecipazione A2

