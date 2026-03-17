Avezzano, cerimonia di consegna delle targhe alle attività dell’area storica: riconoscimento alla “Resilienza Commerciale”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si terrà domenica 22 marzo 2026 alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Avezzano, la cerimonia di consegna di sedici targhe di riconoscimento alle attività commerciali storiche del “Quadrilatero storico cittadino” – l’area della zona sud che costituiva il vecchio centro città: attività simbolo di quella che è stata definita “Resilienza Commerciale”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere un doveroso e sentito omaggio agli esercizi commerciali e alle realtà imprenditoriali che da oltre cinquant’anni operano con continuità e dedizione nel cuore storico della città, contribuendo a mantenere viva la tradizione commerciale e l’identità sociale del territorio – Queste rappresentano un patrimonio prezioso fatto di professionalità, memoria, relazioni e capacità di adattamento: elementi che nel tempo hanno permesso al tessuto economico locale di attraversare trasformazioni e difficoltà senza perdere il proprio radicamento nella comunità. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio – recita il testo pubblicato online. Seguiranno gli interventi dell’Assessore del Comune di Avezzano Iride Cosimati e del professor Marcello Sansone, ordinario dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che terrà una riflessione dal titolo “Patrimonio identitario delle attività storiche: valore della tradizione, custodia dei saperi ed innovazione nella continuità”. Interverrà inoltre Franco Casmirri, presidente dell’Associazione Culturale Piazza Cavour, promotrice dell’iniziativa e impegnata nella valorizzazione della memoria urbana – si apprende dal portale web ufficiale. La cerimonia sarà moderata da Nazzareno Di Matteo – recita il testo pubblicato online. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento pubblico e di gratitudine verso quelle imprese familiari e commerciali che, attraverso il lavoro quotidiano e la continuità generazionale, hanno contribuito a costruire e preservare l’identità del Quadrilatero storico di Avezzano –

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/