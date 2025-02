Avezzano “Città ad Impatto Positivo”. L’Amministrazione approva il progetto con la Pmg Italia Spa: pulmino per trasporto persone disabili, nuovi alberi, defibrillatore completo e un corso sull’inclusione con gli studenti

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Amministrazione comunale di Avezzano ha approvato e dato il via libera, nell’ultima riunione della giunta, al progetto “Città ad Impatto Positivo che prevede interventi di carattere, sociale, ambientale, educativo e socio-sanitario – riporta testualmente l’articolo online. «Abbiamo accolto con favore ed entusiasmo – spiega il Vicesindaco con delega al sociale Domenico Di Berardino – il progetto propostoci da un partner privato col quale già abbiamo collaborato, ovvero la Pmg Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Era in scadenza il precedente progetto per la fornitura, gratuita, del pulmino per il trasporto delle persone con disabilità e la società ci ha proposto di avviare un intervento su più fronti – precisa la nota online. Un intervento che – prosegue Di Berardino – toccherà anche l’ambiente, la formazione dei ragazzi e il pronto intervento medico in specifici casi di emergenza». La Png Italia, infatti, nel progetto che il Comune ha subito accolto con favore, prevede, oltre al rinnovo della disponibilità del pulmino attrezzato e specifico per il trasporto di persone con disabilità, a titolo gratuito, di fornire 20 nuovi alberi che saranno piantumati in un’area verde già esistente in città, un defibrillatore completo, da posizionare in un punto strategico del territorio comunale, e l’organizzazione di un corso formativo presso un Istituto scolastico di secondo grado per diffondere una cultura di inclusione sociale e di impatto positivo tra i giovani – precisa la nota online. «Il progetto “Città ad Impatto Positivo” è un nuovo tassello verso la nostra “Città Di Tutti e Per Tutti” – riprende Di Berardino -, che avevamo immaginato e proposto nella campagna elettorale che pian piano stiamo realizzando – recita il testo pubblicato online. Una città dove ci sia inclusione e sostegno, ma anche sicurezza e rispetto delle regole dall’altro, in un clima di collaborazione e sostegno reciproco fra Amministrazione pubblica e cittadini – Voglio infine sottolineare – conclude il Vicesindaco di Avezzano – che questo intervento non comporta alcuna spesa per il Comune a fronte di innegabili vantaggi per la nostra comunità».

